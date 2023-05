I pronostici di venerdì 12 maggio: Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 12 maggio: ci sono anticipi in Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1, si gioca anche in Olanda e Polonia.

La quartultima giornata di Serie A prende il via al venerdì con l’anticipo tra Lazio e Lecce, un incrocio molto delicato per la zona Champions League e la zona salvezza. Si affrontano due squadre uscite sconfitte dallo scorso turno di campionato. La squadra di Sarri, in attesa di capire se la Juventus verrà penalizzata o meno, vuole comunque chiudere il campionato tra le prime quattro: serve la vittoria per mantenere a debita distanza il Milan.

I piani salvezza del Lecce sono stati complicati dallo scivolone interno col Verona: contro la Lazio anche un punto sarebbe d’oro, ma visto il rendimento recente sarà molto complicato per la squadra di Baroni riuscire a evitare la sconfitta.

Pronostici altre partite

Vittoria casalinga altamente probabile anche in Ligue 1 nella sfida tra Lens e Reims, con i padroni di casa ancora in corsa per la vittoria del titolo e desiderosi di mettere un po’ di pressione addosso al PSG capolista.

Promette gol a grappoli la penultima giornata dell’Eerste Divisie olandese, occhio in particolare a Den Haag-FC Dordrecht, Jong Ajax-Jong AZ, PEC Zwolle-Roda, Willem II-Jong Utrecht e Den Bosch-Almere City.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Lazio segna tra due e quattro gol in Lazio-Lecce, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Lens (in Lens-Reims, Ligue 1, ore 21:00)

• Lazio (in Lazio-Lecce, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Den Haag-FC Dordrecht, Eerste Divisie, ore 20:00

• Jong Ajax-Jong AZ, Eerste Divisie, ore 20:00

• PEC Zwolle-Roda, Eerste Divisie, ore 20:00

• Willem II-Jong Utrecht, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Magdeburg-Norimberga, Zweite Liga, ore 18:30

• Den Bosch-Almere City, Eerste Divisie, ore 20:00

• Legia Varsavia-Jagiellonia Bialystok, Ekstraklasa, ore 20:30

• Colonia-Hertha Berlino, Bundesliga, ore 20:30

Il “clamoroso”

Pareggio (in Maiorca-Cadice, Liga, ore 20:30)