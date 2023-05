Formazioni ufficiali Roma-Inter: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Roma-Inter, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all’Olimpico. Le ultime dritte.

Tutto pronto per la sfida dell’Olimpico. Tra pochi istanti si alzerà il sipario su un Roma-Inter che può rappresentare uno snodo cruciale per entrambe le compagini. I nerazzurri e i giallorossi, infatti, vanno a caccia di punti preziosissimi con cui dare una sterzata decisiva alla corsa per un piazzamento in Champions League. Soprattutto i giallorossi, però, dovranno fare di necessità virtù e far fronte ad una vera e propria emergenza in settori nevralgici del campo. Ecco le scelte di Mourinho e di Inzaghi:

ROMA (3-5-1-1) Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Camara, Matic, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Belotti.

INTER (3-5-2) Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Correa, Lukaku

Roma-Inter, il pronostico marcatori

Rigorista, in forza fisica crescente e sempre più in fiducia, contro una difesa al quale mancherà il suo perno principale, out per infortunio: insomma, sembrano esserci tutte le carte in regola per assistere ad almeno un gol di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, reduce dalla gara contro la Lazio nella quale ha comunque messo a referto due assist, vuole mettersi in proprio ed iscriversi nel tabellino marcatori almeno una volta. Sarà verosimilmente l’Inter a fare la partita, dettando i ritmi di gioco per provare a stanare la linea difensiva giallorossa, che si affiderà a veloci ripartenze. Nelle ultime settimane, però, i nerazzurri hanno finalmente risolto quei cronici problemi in zona gol che portavano i meneghini a non sfruttare l’enorme mole di occasioni create. Lukaku avrà un’altra occasione per non deludere la fiducia riposta in lui da Simone Inzaghi.

Roma-Inter, probabili ammoniti e tiratori

Sarà l’Inter a creare il maggior numero di occasioni offensive. Sono tante le soluzioni tattiche a disposizione della compagine di Inzaghi, che può far affidamento anche sulle conclusioni dalla lunga distanza come variabile tattica interessante. Schierato nuovamente come mezzala, Calhanoglu potrebbe pescare il jolly con una conclusione delle sue o comunque mettere a referto almeno una conclusione nello specchio di porta avversaria.

Da non scartare neanche l’opzione Dimarco, che alla Roma ha già fatto male nella gara d’andata con un inserimento dei suoi. Sul fronte opposto piace e non poco la candidatura di Pellegrini, con il capitano della Roma che sarà chiamato a fornire una prova importante, concreta e prepotente anche da un punto di vista caratteriale. Rischio giallo per Camara e Mancini: anche Ibanez e Dumfries, però, potrebbero finire sul taccuino del direttore di gara, in quanto saranno verosimilmente chiamati a numerose scelte in entrambe le fasi di gioco