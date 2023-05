Atalanta-Juventus, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Atalanta-Juventus è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Juventus chiude il trittico di scontri incrociati tra le sei squadre, racchiuse in altrettanti punti, che a cinque giornate dalla fine si contendono gli ultimi posti disponibili per partecipare alla prossima Champions League.

Una volata entusiasmante, che sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Le gerarchie, infatti, sono tutt’altro che definite e potrebbero essere scombussolate anche a torneo terminato, tra nuove possibili sanzioni ai bianconeri e l’eventuale successo di un’italiana in una delle tre competizione continentali in corso. Tra queste c’è anche la stessa Juventus, che giovedì prossimo affronterà il Siviglia all’Allianz Stadium nella semifinale d’andata di Europa League. Gli uomini di Massimiliano Allegri nel frattempo hanno interrotto il digiuno di vittorie nel turno infrasettimanale battendo 2-1 il Lecce: i tre punti in campionato mancavano addirittura da più di un mese, caratterizzato dalle tre sconfitte di fila con Lazio, Sassuolo e Napoli e dal pari con il Bologna. L’allenatore livornese gioisce anche per il ritorno al gol di Vlahovic: del serbo la firma sulla rete decisiva. Era dalla gara di Europa League con il Friburgo dello scorso 16 marzo che la Juventus non segnava più di un gol.

La Dea è imbattuta da sei partite con la Juve

La vittoria ottenuta ai danni dei salentini ha permesso alla Vecchia Signora di consolidare il terzo posto: i bianconeri hanno 63 punti e vantano un margine di ben cinque lunghezze sulle tre squadre che si “dividono” la quinta piazza, tra cui la temibile Atalanta.

La Dea è reduce dai tre successi con Roma, Torino e Spezia, grazie ai quali ha rilanciato le proprie ambizioni in ottica Champions. E adesso insidia le due milanesi e la Roma che, a differenza degli uomini di Gian Piero Gasperini, dovranno badare anche alle coppe europee. Il tecnico nerazzurro, così come il suo collega Allegri, ha ritrovato i gol: sono otto quelli che l’Atalanta ha realizzato complessivamente nelle ultime tre partite, in cui una parte importante sono tornati a recitarla i due colombiani Muriel e Zapata, di nuovo sugli scudi. All’andata, lo scorso gennaio, finì 3-3 con la Juventus, secondo pareggio di fila tra bergamaschi e bianconeri. L’Atalanta in ogni caso in campionato è imbattuta con la Juve da sei gare e l’ultimo successo della Signora, escludendo le coppe, è datato 2019.

Atalanta-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

L’attacco nerazzurro torna a parlare colombiano: senza gli indisponibili Hojlund e Lookman, Gasperini chiede i gol a Muriel e Zapata, supportati da Pasalic, quest’ultimo in netto vantaggio nei duelli con Boga ed Ederson. In difesa giocherà Djimsiti al posto dell’infortunato Palomino, le due fasce invece saranno presidiate da Zappacosta e Maehle.

Gli unici assenti nella Juventus sono De Sciglio, infortunato, e Paredes, squalificato. Diversi i dubbi che Allegri dovrà sciogliere, in particolar modo per quanto riguarda l’attacco: Vlahovic dovrebbe giocare titolare, affiancato da uno tra Chiesa e Di Maria. Dietro Alex Sandro la spunterà su Gatti, mentre Iling Junior insidia Kostic sulla fascia sinistra.

Come vedere Atalanta-Juventus in diretta tv e in streaming

Atalanta-Juventus è in programma domenica alle 12:30 al Gewiss Stadium di Bergamo e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Atalanta e Juventus anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Un match che promette grande equilibrio come all’andata: a fare la partita sarà con ogni probabilità l’Atalanta, che cercherà di imporre il suo gioco ai bianconeri, i quali verosimilmente si accontenteranno di giocare di rimessa. La Juventus non vince in trasferta da ben cinque partite e difficilmente si sbloccherà contro una Dea ritrovata. Non è da escludere un pareggio in una sfida in cui dovrebbero andare a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, de Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Muriel, Zapata.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Alex Sandro, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1