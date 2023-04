Tennis, questo è un affronto: in lingerie ha fatto strage di cuori

Tennis, la sua collezione di scatti ultra piccanti è adesso completa: la foto in lingerie è arrivata e ha destabilizzato i follower.

Più che su Instagram, a volte, sembra di stare nella sala riunioni di un’agenzia di moda. Perché alcune gallery fotografiche sono così curate e ricche di scatti sensazionali da sembrare dei veri e propri lookbook. Non hanno nulla da invidiare, insomma, ai portfoli delle indossatrici di fama mondiale.

Lei una modella lo è per davvero. Posa spesso e volentieri per i brand di bikini e costumi da bagno più in voga, ma non solo. I suoi look sono sempre diversi e molto interessanti, soprattutto perché qualunque cosa indossi sta sempre – ma come fa? – divinamente bene. Ma chi è la ragazza di cui stiamo parlando? Beh, se seguite il tennis e il gossip che ruota attorno ad esso la conoscerete senz’altro. Non è una giocatrice, ma gravita attorno ai campi e ai tornei già da anni ormai. Perché fa coppia fissa da molto tempo, ecco spiegato il motivo del suo legame con questo sport, con Diego Schwartzman.

Dovreste avere intuito, a questo punto, a patto s’intende che la conosciate, che stiamo parlando di Eugenia De Martino. E se il suo nome non vi dice ancora nulla, il suo profilo Instagram vi racconterà tantissimo, invece, della sua personalità e della sua vita da wag e da star. Non c’è giorno, infatti, in cui non condivida qualcosa con i suoi 154mila follower, innamorati pazzi del suo sorriso e del suo corpo semplicemente pazzesco. Quello, appunto, di una modella che è talmente bella da fare numeri da capogiro.

Tennis, la collezione di scatti sexy adesso è completa

Se la spassa un mondo, lady Schwartman, dietro le quinte del tour Atp. Segue il suo Diego ogni volta che può, quando gli impegni lavorativi glielo permettono, ovviamente, e le piace tantissimo visitare posti sempre nuovi.

Nonché sfoggiare outfit inediti che la valorizzino e rendano giustizia alla sua bellezza eterea. Bionda e con gli occhi scuri, alta e sensualissima, di certo non passa inosservata. Men che meno quando siete nel box del tennista e riesce a calamitare, inevitabilmente, l’attenzione su di sé.

Figurarsi che “terremoto” possa aver causato dunque qualche ora fa, quando è apparsa sui social network con una foto che oseremmo definire da bollino rosso. Eugenia De Martino sfoggia in quest’immagine un capo di lingerie assolutamente delizioso, di quelli che non lasciano spazio all’immaginazione e che esalta al meglio le sue forme aggraziate ma notevoli. La collezione di scatti sexy, quindi, è adesso ufficialmente completa.