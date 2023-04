Roma-Sampdoria, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Roma-Sampdoria è una partita della ventottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

José Mourinho ha più volte ribadito pubblicamente di non avere a disposizione una rosa così lunga da poter far fronte, senza risentirne, al doppio impegno infrasettimanale.

E non stupisce che negli ultimi due mesi la sua Roma sia sempre caduta in campionato in seguito ad una grande prestazione in Europa. I giallorossi, freschi di rimonta sul Salisburgo in Europa League, lo scorso 28 febbraio furono sconfitti addirittura dal fanalino di coda Cremonese. Qualcosa di simile era accaduto due settimane dopo: nel match dell’Olimpico contro il Sassuolo (3-4) i capitolini hanno pagato gli sforzi profusi nella gara d’andata degli ottavi di finale con la Real Sociedad. E se è vero che tre indizi fanno una prova, era inevitabile che, dopo aver difeso con le unghie e con i denti il 2-0 in Spagna strappando un pass per i quarti, la Roma concedesse qualcosa nel derby della Capitale con la Lazio. Una stracittadina fortemente condizionata dall’espulsione del difensore brasiliano Ibanez, che già all’andata era stato protagonista in negativo “provocando” il gol del biancoceleste Felipe Anderson. Stavolta è stato Zaccagni a castigare i giallorossi (1-0) facendo volare i biancocelesti a +5 in classifica ed infliggendo ai cugini il secondo k.o consecutivo.

La Roma non può più sbagliare

Un duro colpo per la Roma, che adesso si trova costretta ad inseguire: gli uomini di Mourinho sono quinti a quota 47 punti, uno in meno del Milan quarto.

È il calendario però a tendere una mano a Pellegrini e compagni, chiamati a non sbagliare nel match casalingo con la Sampdoria, squadra che ha ormai un piede e mezzo in cadetteria. I blucerchiati però hanno appena dimostrato di non voler assolutamente alzare bandiera bianca, tornando a vincere dopo circa due mesi in quella che si configurava come un’ultimissima spiaggia, vale a dire lo scontro diretto con il Verona (3-1). Dejan Stankovic ha potuto finalmente sorridere dopo settimane di grandi amarezze: il convincente successo con gli scaligeri, il primo stagionale a Marassi, gli permette di abbandonare l’ultimo posto in classifica, anche se la salvezza resta distante nove lunghezze. Sampdoria sempre sconfitta con la Roma negli ultimi due precedenti in campionato, terminati entrambi 1-0. Mourinho però non brilla per media punti, la peggiore per un allenatore rimasto più di una stagione intera di Serie A alla guida dei giallorossi da quella di Zeman tra il ’97 e il ’99.

Roma-Sampdoria: le ultime notizie sulle formazioni

Mourinho è in piena emergenza difensiva. Sono ben tre gli squalificati: Mancini, Ibanez e Kumbulla, ai quali si aggiunge il centrocampista Cristante. La retroguardia sarà dunque diretta da Smalling, alla 100esima presenza in giallorosso, circondato da Celik e Llorente. In mezzo chance con Matic giocherà Wijnaldum, mentre in attacco Belotti può scalzare Abraham: il centravanti inglese potrebbe iniziare dalla panchina.

Un modulo abbastanza coperto quello che sceglierà Stankovic per provare ad uscire indenne dall’Olimpico. Unica punta Gabbiadini – favorito sul rientrante Lammers – supportato da Djuricic. Centrocampo a cinque, con Zanoli e Augello sugli esterni, mentre in mezzo Leris e Cuisance daranno una mano in regia all’ex Tottenham Winks. Dietro è assente Nuytinck, squalificato: il suo posto verrà preso da Murillo.

Come vedere Roma-Sampdoria in diretta tv e in streaming

Roma-Sampdoria in programma domenica alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La sosta potrebbe aver giovato alla Roma, che ha necessità di riscattare la sconfitta patita nel derby e non può rischiare di perdere il treno Champions. La vittoria dei giallorossi non dovrebbe essere in discussione. Ma allo stesso tempo è probabile che la Sampdoria, che nelle ultime due partite ha ritrovato il feeling con il gol, potrebbe realizzare almeno una rete, tenendo conto pure della difesa rimaneggiata dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Roma-Sampdoria

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Celik, Smalling, Llorente; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Dybala, Belotti.

SAMPDORIA (3-5-1-1): Turk; Amione, Murillo, Murru; Zanoli, Leris, Winks, Cuisance, Augello; Djuricic; Gabbiadini.

La Sampdoria riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1