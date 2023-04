Bologna-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Bologna-Udinese è una partita della ventottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Bologna e Udinese la salvezza ce l’hanno già in tasca da tempo. Ma in questo rush finale cercheranno di capire se ci siano i margini per restare in lotta per il settimo posto, o quantomeno per chiudere nella parte sinistra della classifica, che sarebbe un notevole miglioramento rispetto ai piazzamenti anonimi delle ultime stagioni.

Sulla carta possono ancora raggiungere l’Europa: i friulani sono a tre punti dalla Juventus, i felsinei a quattro. Il problema è che i bianconeri di Massimiliano Allegri stanno galoppando e se a metà aprile dovessero riavere i quindici punti che gli sono stati tolti per via del caso plusvalenze la classifica sarebbe nuovamente stravolta. E avrebbe ripercussioni anche su quelle squadre che in questo momento sono alle spalle della Signora. Come l’Udinese, che con 38 punti occupa, da sola, l’ottava posizione. Sembra che gli uomini di Andrea Sottil si siano risvegliati dal letargo in cui erano caduti da ottobre in poi. Per la prima volta dallo scorso settembre hanno ottenuto due vittorie di fila, battendo prima l’Empoli in trasferta (0-1) e successivamente prendendosi lo scalpo del Milan alla Dacia Arena (3-1) nell’ultimo match prima della sosta. Con i rossoneri i friulani hanno portato a casa il quarto risultato utile consecutivo, dimostrando di aver ritrovato le certezze smarrite, sia nella metà campo difensiva che in quella offensiva, con Pereyra e Beto sugli scudi.

Bologna imbattuto da sei sfide con i friulani

Momento di flessione invece per il Bologna, che dopo il doppio successo con Sampdoria e Inter, ha raccolto solo due punti con Torino, Lazio e Salernitana.

Un rilassamento forse fisiologico per una squadra, quella guidata dall’ottimo Thiago Motta, che non conquistava questo numero di punti (37) in 27 giornate addirittura dalla stagione 2010-11. Positiva, in ogni caso, la reazione avuta due settimane fa all’Arechi contro i granata di Paulo Sousa (2-2), riacciuffati per ben due volte con Ferguson (quarto gol per lo scozzese) e con Lykogiannis. Ora l’esame Udinese, squadra con cui i rossoblù non perdono dal settembre 2019, restando imbattuti nelle ultime sei sfide, compresa quella dello scorso 15 gennaio in Friuli, terminata 2-1 per il Bologna (Sansone e Posch rimontarono il gol di Beto). Gli ultimi tre precedenti al “Dall’Ara” sono finiti tutti in pareggio.

Bologna-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Nell’undici rossoblù mancherà ancora Arnautovic, anche se stavolta non per motivi tecnici: l’attaccante austriaco è indisponibile e non rientrerà prima di metà mese. Nel ruolo di prima punta Barrow dovrebbe spuntarla su Zirkzee. Sulla trequarti sono sicuri di una maglia da titolare Ferguson e Orsolini, mentre Kyriakopoulos potrebbe giocare alto a sinistra. Dietro Lykogiannis prenderà il posto dell’infortunato Cambiaso.

Sottil è costretto a rivoluzionare la difesa dovendo fare i conti con le squalifiche di Becao e Perez. Chance per Ebosele e per l’ex Masina accanto al recuperato Bijol. Samarzdic inizierà verosimilmente dal 1′, sulla trequarti Pereyra a supporto dell’unica punta Beto.

Come vedere Bologna-Udinese in diretta tv e in streaming

Bologna-Udinese è in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Bologna e Udinese anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Un altro pareggio (sarebbe il quarto consecutivo nelle sfide giocate a Bologna) non sorprenderebbe. Si tratta di due squadre che non hanno particolari problemi di classifica e che verosimilmente si sfideranno a viso aperto: entrambe dovrebbero segnare almeno una rete per parte, come del resto è avvenuto nell’ultimo precedente.

Le probabili formazioni di Bologna-Udinese

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Kyriakopoulos; Barrow.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Ebosele, Bijol, Masina; Ehizibue, Samardzic, Arslan, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1