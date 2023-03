Gaia Sabbatini rosso passione: la vista è mozzafiato

Gaia Sabbatini, la mezzofondista che fa sognare il web con le sue foto, ha lasciato tutti senza fiato con il suo look rosso passione.

Classe 1999, Gaia Sabbatini si sta facendo strada nel mondo del mezzofondo portando a casa risultati impressionanti. Oltre alla corsa, l’atleta ha attirato l’attenzione del web con i suoi scatti da modella su Instagram. In queste ore ha sorpreso i fan sfoggiando un look rosso passione che ha lasciato tutti senza fiato.

La giovane Gaia Sabbatini è una promessa del mezzofondo italiano. L’atleta si è fatta conoscere per essersi aggiudicata il titolo italiano nei 1500 metri piani indoor nel 2020. Nel 2021 ha replicato il trionfo, per poi debuttare a livello internazionale in occasione degli Europei indoor di Torun.

Nello stesso anno ha preso parte agli Europei under 23 di Tallinn, che ha vinto aggiungendo un altro traguardo alla lista. Un mese dopo ha preso parte alle Olimpiadi di Tokyo e nel corso della manifestazione si è affermata come la seconda italiana ad aver raggiunto il suo miglior record personale.

Anche il 2022 è stato segnato da importanti successi. Gaia ha trionfato insieme alla nazionale durante la staffetta mista di cross aggiudicandosi il titolo Europeo. Quest’anno la mezzofondista di Teramo è intenzionata a mettersi alla prova ai Mondiali di Budapest, che si terranno nel mese di agosto.

Gaia Sabbatini, con il suo completino ha mandato i fan in delirio

Nel frattempo continua ad allenarsi con dedizione. Negli scorsi mesi è stata anche in Kenya per perfezionare la sua tecnica, in vista delle prossime competizioni. Come spiegato in precedenza, oltre alle vittorie in ambito sportivo, la meravigliosa Gaia ha riscosso un incredibile successo sui social grazie alla sua bellezza.

La 23enne ha un fisico mozzafiato e non teme di metterlo in mostra: su Instagram posta spesso foto in cui sfoggia tutto il suo fascino. In queste ore è tornata all’attacco con uno scatto che ha fatto girare la testa a tanti utenti. La mezzofondista ha voluto condividere la sua gioia con i fan dopo aver passato un fantastico fine settimana nella sua città natale e aver acquistato la sua nuova auto.

Due novità che le hanno dato la giusta carica per iniziare la settimana al meglio. Guardando la foto pubblicata sul social, si può dire che è più in forma che mai. E non solo per il suo sorriso raggiante. Nello scatto indossa un set di reggiseno sportivo e pantaloncini corti e attillati che esaltano le sue splendide curve e, in particolare, il lato B. Il completino rosso passione le dona incredibilmente: con la sua foto ha infiamma il web.