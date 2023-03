Tennis, giveaway con vista: così il lato B è proprio illegale

Tennis, il suo volto si sta facendo ormai strada nel settore. Ma anche il suo meraviglioso corpo: l’ultimo post “con vista” ha mandato i social in delirio.

Il suo volto si sta facendo strada nel mondo del tennis, insieme al suo meraviglioso fisico. Nelle scorse ore ha lasciato tutti a bocca aperta sui social con il suo giveaway “con vista”: il suo lato B illegale ha catturato totalmente i followers facendo finire il concorso in secondo piano.

Caroline Ruud si è ormai abituata alle attenzioni degli utenti. Suo fratello è il celebre Casper Ruud, considerato il tennista norvegese migliore di tutti i tempi oltre che uno degli atleti più bravi della sua generazione. Il giocatore è famoso per aver vinto nove titoli spingendosi fino alla seconde posizione nel ranking mondiale lo scorso settembre.

Caroline, da parte sua, non ha a che vedere con il settore ma ha un grandissimo seguito sui social, dove si è affermata come influencer. La sorella di Casper è molto attiva online, in particolare su Instagram: ogni giorno interagisce con gli affezionati followers, condividendo uno scatto mozzafiato dopo l’altro.

I due fratelli sono uniti da uno splendido legame, tanto che al momento Caroline si trova a Miami insieme a Casper – impegnato nel torneo Open – e il resto della famiglia. L’influencer è sempre pronta a supportare il fratello nella sua passione più grande. Casper, a sua volta, ha dato un contributo importante all’ultima trovata di Caroline.

Tennis, il concorso di Caroline Ruud infiamma i social

Nelle scorse ore quest’ultima ha condiviso un giveaway su Instagram, ossia un concorso a premi rivolto ai followers. Il post è composto da una carrellata di video in cui Caroline è occupata a svolgere alcuni esercizi di allenamento. Come spiegato nella didascalia, tutto quello che devono fare i fan è lasciare un like e commentare con il loro esercizio preferito.

I fortunati potranno ricevere una fascia per capelli, una palla da tennis e una cappellino con visiera firmati da nientemeno che suo fratello. Inutile dire che il post è stato sommerso dai commenti dei tifosi, emozionati all’idea di poter vincere i gadget che portano il nome di Casper.

Tuttavia in molti non hanno potuto fare a meno di soffermarsi sul fantastico corpo di Caroline. L’influencer ha un fisico scolpito che non è passato inosservato. Qualcuno l’ha addirittura incitata ad iscriversi ad OnlyFans. Nei video condivisi è impossibile restare stregati dal suo charme, con i leggins che mettono ulteriormente in risalto il suo lato B.