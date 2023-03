Tennis, Tulum batte Miami: con quel bikini sembra Madre Natura

Tennis, la splendida giocatrice si sta godendo il suo soggiorno a Tulum, tra sole e mare. Le sue foto stanno facendo faville sui social: in bikini sembra Madre Natura.

Mentre i volti principali del mondo del tennis si stanno sfidando al Miami Open, la meravigliosa atleta ha deciso di prendersi una pausa in Messico e godersi il sole caldo e il mare cristallino della città di Tulum. Sui social sta condividendo i momenti più belli della sua vacanza con i fan, che ha conquistato con le sue foto in bikini: sembra davvero Madre Natura.

Urszula Radwanska, soprannominata Ula, ha seguito le orme della sorella maggiore Agnieszka, ex tennista arrivata al secondo posto nella ranking mondiale, attualmente allenatrice. Ula si è avvicinata alla disciplina proprio grazie a quest’ultima e con lei ha vinto il suo primo torneo in coppia nel 2007.

Nello stesso anno la tennista ha trionfato al torneo di Wimbledon sia nel singolare che nel doppio insieme ad Anastasija Pavljučenkova. La giocatrice classe 1990 è nota anche per essersi aggiudicata la vittoria dell’Open di Francia del 2007 nel doppio. Cinque anni più tardi, inoltre, ha raggiunto il suo best ranking alla posizione numero 29.

In campo Ula si contraddistingue per lo stile di gioco energico e per i suoi servizi vigorosi. Grazie alla sua grinta si è guadagnata le simpatia dei tifosi, i quali hanno ormai un vero e proprio debole per lei. L’atleta bionda e dagli occhi azzurri ha fatto breccia nel loro cuore anche per merito del suo fascino.

Tennis, Ula Radwanska e il suo soggiorno in Messico

Sui social la giocatrice vanta un grandissimo seguito. Le foto in cui mette in mostra tutto il suo charme contribuiscono certamente alla sua popolarità. Oltre ad avere uno splendido viso, Ula è dotata di un fisico mozzafiato che lei stessa sfoggia su Instagram. Solamente qualche ora fa ha condiviso un selfie che ha mandato i followers in delirio.

Nella foto la giocatrice è in posa davanti allo specchio mentre indossa un bikini giallo. Le belle temperature di Tulum le stanno facendo sicuramente bene: Ula è più raggiante che mai e, come affermato da lei stessa, si sta abbronzando sotto al sole. Il costume lascia intravedere le sue forme sinuose e il suo fisico scolpito ha stregato tutti.

La giocatrice sembra Madre Natura. I lunghi capelli biondi le scivolano sulle spalle e il suo costume è decorato dai fiori bianchi che le danno un’aria ancora più incantevole. Impossibile resistere al suo fascino: altro che Miami, dopo aver visto i suoi scatti i tifosi sognano di atterrare a Tulum.