Torino-Napoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Dopo l’ultima giornata sono tornati ad essere diciotto i punti di vantaggio del Napoli sul secondo posto. Con un divario del genere, quando mancano undici partite alla fine del campionato, sembra quasi impossibile che gli azzurri si facciano sfuggire l’occasione di laurearsi campioni d’Italia per la prima volta dopo trentatré anni.

Luciano Spalletti però rimane sempre molto cauto e vuole che i suoi restino concentrati, sul pezzo, almeno fino a quando non arriverà il verdetto della matematica. Ma al tempo stesso è consapevole che espugnando l’Olimpico di Torino potrebbe cucirsi un altri pezzettino di scudetto sulla maglia: ad eccezione del Milan, impegnato sul campo dell’Udinese, l’Inter, la prima inseguitrice dei partenopei, dovrà vedersela nel derby d’Italia con la Juventus, mentre le due romane si toglieranno punti a vicenda nella stracittadina. Ciò significa che il Napoli ha la possibilità di incrementare ulteriormente il distacco sulle concorrenti (se di concorrenti si può parlare). Nel frattempo in settimana è stata la Champions League a tenere banco sotto il Vesuvio: gli azzurri hanno completato l’opera nel ritorno degli ottavi di finale con l’Eintracht Francoforte, travolto 3-0 al “Maradona”. Gli uomini di Spalletti, per la prima volta tra le migliori otto d’Europa, si giocheranno un posto in una storica semifinale nel quarto tutto italiano con il Milan di Stefano Pioli.

Il Torino non batte gli azzurri da otto anni

Contro Atalanta ed Eintracht Francoforte il Napoli ha tenuto di nuovo la porta inviolata: la difesa azzurra è un vero e proprio bunker e l’unico gol incassato nelle ultime sette partite tra campionato e Champions resta quello di Vecino nella gara con la Lazio, una delle due sole sconfitte rimediate dai partenopei nel corso di questo 2023.

Non una buona notizia per il Torino, la squadra che ha segnato meno gol (29) tra le prime dieci dell’attuale classifica della Serie A. In compenso i granata di Ivan Juric sono solidissimi e dopo il 4-2 nel derby con la Juventus hanno fatto registrare due clean sheet di fila nel doppio successo con Bologna e Lecce, battute rispettivamente 1-0 e 2-0. Il Toro sta crescendo partita dopo partita, come ha sottolineato il tecnico croato, ed è a tutti gli effetti in corsa per l’Europa, in attesa di capire se alla Juve verranno restituiti i 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze. Rodriguez e compagni hanno un punto in meno dei bianconeri settimi. In casa non perdono da tre partite e stanno trovando la via del gol con una certa costanza. Per avere la meglio sullo straripante Napoli però dovranno andare oltre i propri limiti: l’ultimo successo contro gli azzurri risale al lontano 2015.

Torino-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Juric senza Lazaro, Zima e Vieira ma con un Vlasic in più. Il croato è in dubbio ma potrebbe giocare almeno un tempo contro il Napoli. L’unico sicuro del posto sulla trequarti è Miranchuk, mentre l’altro slot se lo contendono Karamoh e Radonjic. In attacco spazio a Sanabria, ma in difesa e a centrocampo ci sono tanti ballottaggi: Rodriguez e Ricci dovrebbero avere la meglio rispettivamente su Linetty e Vojvoda.

Un minimo di turnover anche per Spalletti, che ritrova Mario Rui dopo la squalifica e che a centrocampo potrebbe far rifiatare Zielinski, sostituendolo con Elmas. Solito duello tra Lozano e Politano per chi affiancherà Osimhen e Kvaratskhelia nel tridente.

Come vedere Torino-Napoli in diretta tv e in streaming

Torino-Napoli in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Scardinare la rocciosa difesa del Torino non sarà semplicissimo per un Napoli in grande spolvero ma allo stesso tempo reduce da un faticoso tour de force. Motivo per cui ci aspettiamo un primo tempo a ritmi blandi. La partita potrebbe successivamente sbloccarsi nel secondo e le reti complessive saranno con ogni possibilità almeno due. Una vittoria degli azzurri, in forma smagliante, è assai probabile.

Le probabili formazioni di Torino-Napoli

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Karamoh; Sanabria.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

