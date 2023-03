Diletta Leotta, Karius dimenticato: la sua ex ora sta con un big del tennis

Diletta Leotta, Loris Karius ormai appartiene al passato: la sua ex storica fa coppia fissa con un super tennista.

Si sono conosciuti per caso. Galeotta è stata, a suo tempo, una cena alla quale hanno preso parte entrambi grazie a delle conoscenze comuni. Qualche sguardo, qualche sorriso e non si sono più lasciati. È stato chiaro sin da subito quanto si piacessero. E che intendessero fare sul serio.

Sia Diletta Leotta che Loris Karius avevano alle spalle un passato sentimentale piuttosto turbolento. La reginetta di Dazn aveva chiuso da qualche mese con l’attore turco Can Yaman. I due erano ad un passo dal matrimonio, ma era successo tutto troppo in fretta. Talmente in fretta che, ad un certo punto, è stato necessario rallentare. Infine, si sono detti addio. Prima ancora di lui c’erano stati il modello Giacomo Cavalli e Daniele Scardina, il pugile che qualche giorno fa è finito in ospedale dopo un malore avvertito al termine di una sessione di allenamento. L’atleta è ancora in coma, ma le ultime notizie sembrerebbero rassicuranti: l’ultimo encefalogramma è “ottimo”, dicono i medici, ragion per cui a breve potranno svegliarlo.

Anche il portiere del Newcastle si è dato un gran da fare, prima che la bella Diletta facesse prepotentemente irruzione nella sua vita. Quando l’ha conosciuta, così pare, stava ancora insieme a Janine Wiggert, splendida influencer da un milione di follower che abbiamo notato somigliare molto alla Leotta. Ma c’è un’altra ex fidanzata ancora, nel passato di Loris Karius.

Diletta Leotta, l’ex di Karius ora sta con Zverev

La lei in questione si chiama Sophia Thomalla, attrice e modella tedesca. Anche lei, come l’attuale fiamma e quella precedente, è bellissima.

La fine della loro storia d’amore risale al 2021 e sembra che, esattamente come Karius, abbia ritrovato l’amore. Ancora una volta con uno sportivo. Non con un calciatore, però, ma con un tennista. Uno dei migliori sulla piazza, come se non bastasse. La Thomalla sta già da un po’ con Alexander Zverev, ex numero 2 del mondo ora scivolato in classifica per via di un lungo periodo di inattività dovuto ad un brutto infortunio, rimediato durante il Roland Garros dello scorso anno.

La Thomalla viaggia con Sascha ogni volta che può, ma gli impegni lavorativi la trattengono spesso in Germania. Nonostante la distanza, sembra che la storia prosegua a gonfie vele e che i due siano inseparabili. Non è raro, infatti, che si palesino insieme sui social network. A riprova del fatto che Karius appartiene ormai al passato e che Diletta non deve temere alcun ritorno di fiamma.