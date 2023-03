Federica Pellegrini, giù le mani da Giunta: lo voleva a tutti i costi

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono lasciati andare ad alcune rivelazioni inaspettate, mettendo in chiaro una cosa: meglio non mettere le mani sul compagno della “Divina”.

L’ex campionessa di nuoto e il suo vecchio allenatore hanno celebrato le nozze lo scorso agosto. Federica Pellegrini e Matteo Giunta ad oggi formano una splendida coppia, seguitissima sui social. Nel corso di una recente intervista i due si sono lasciati andare ad alcune rivelazioni inaspettate.

Negli ultimi due anni la vita della “Divina” è andata incontro ad un importante cambiamento di rotta. Nel 2021 Federica Pellegrini ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni in occasione dei Campionati italiani invernali. Questa è stata l’ultima manifestazione a cui ha partecipato aggiudicandosi una medaglia d’oro nei 200 m stile libero che l’hanno resa una stella del nuoto.

Prima del grande addio ha ufficializzato la sua relazione con Matteo Giunta, definendolo “un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale” e spiegando che se non fosse stato per lui avrebbe lasciato lo sport molto tempo prima. Lo scorso agosto i due sono convolati a nozze con una cerimonia organizzata dal wedding planner più famoso d’Italia, Enzo Miccio.

Federica e Matteo hanno fatto breccia nel cuore di milioni di fan: la coppia è una delle più chiacchierate del momento. Presto i loro ammiratori avranno modo di seguirli in un’avventura ricca di sorprese. Gli sposi, infatti, saranno tra i protagonisti della nuova edizione di “Pechino Express”.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la rivelazione della coppia

La coppia è stata recentemente intervistata in uno speciale della rivista “F”, in cui si sono raccontanti senza tralasciare l’esperienza nella trasmissione. Federica ha ammesso che, inizialmente, era “scettica” all’idea di mettersi in gioco in una sfida simile per paura di mettere “sotto pressione” la relazione con il neo-marito.

Nonostante le preoccupazioni, i due se la sono cavata molto bene. Certo, non sono mancate le litigate, come spiegato dall’ex nuotatrice, ma gli sposi hanno sempre contato l’uno sull’altra facendo gioco di squadra. Ma cosa li ha portati a prendere parte alla trasmissione? La risposta è arrivata da Matteo.

“Mi avevano contattato per L’isola dei famosi, ho risposto che non era il mio mondo ma che mi sarebbe piaciuto partecipare a Pechino” ha spiegato l’ex allenatore. La sua unica condizione era partecipare al programma insieme a Federica. Così Matteo ha rifiutato la proposta di diventare un “isolano”, preferendo vivere un’avventura insieme alla moglie.

La “Divina”, dapprima diffidente, si è lasciata convincere dall'”idea di un viaggio avventuroso”, unito alla competizione che è sempre stata uno dei suoi principali propulsori. Quando i genitori le hanno fatto sapere che si sarebbero potuti prendere cura dei loro quattro cani, si è detta “adesso o mai più”.