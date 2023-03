Formula Uno, la rivelazione di Eddie Jordan su Michael Schumacher

Formula Uno, dopo anni di silenzi arriva la rivelazione di Eddie Jordan sulle attuali condizioni di salute di Michael Schumacher

Di aggiornamenti concreti fino al momento non ce ne sono mai stati. Dopo quel terribile incidente sugli sci che ha messo a repentaglio la vita di Michael Schumacher il massimo riserbo è sceso, voluto da una famiglia unita che mai si è lasciata sfuggire nulla, sulle condizioni di salute del pilota tedesco.

Adesso però una frase, detta da Eddie Jordan, svelano quelle che sono le condizioni di adesso. Jordan, 74 anni, è il fondatore dell’omonima scuderia della Formula Uno con la quale il sette volte campione del Mondo ha mosso i primi passi verso quella che poi sarebbe stata la gloria eterna: Schumacher è diventato uno dei più vincenti di sempre, probabilmente il più amato, quello che ha fatto innamorare milioni di tifosi di questo sport che ogni domenica, quando si corre, dà delle vere e proprie scariche di adrenalina. E nella settimana che porta al primo appuntamento della stagione, quello in Bahrain che bagnerà l’inizio del Mondiale del 2023, arriva una frase che noi riportiamo fedelmente e che voi potete interpretare come meglio credete. Sia nel bene che nel male.

Formula Uno, ecco come sta Schumacher

“Lui è lì, ma non c’è” ha detto Jordan. Un commento, una sola frase, che rendono l’idea di quello che Michael sta vivendo da diversi anni a questa parte. E insieme a lui anche la sua famiglia. Che lo tiene stretto, lo cura, lo nasconde agli occhi del Mondo e dei tifosi che chissà, magari non lo vogliono nemmeno vedere per ricordarlo com’è stato: un vincente e un uomo tutto d’un pezzo.

Jordan, inoltre, ha svelato anche un aneddoto su Mick, il figlio di Michael, che da quest’anno dopo aver concluso non nel migliore dei modi la sua avventura alla Haas è il terzo pilota dalla Mercedes, alle spalle di Lewis Hamilton e di George Russell. “Mick non prende il nome da suo padre, come molti pensano, ma da uno sportivo di cui Michael era appassionato, di cui provava quasi soggezione, che ha vinto cinque titoli mondiali con la Honda”. I più attenti e gli appassionati hanno già capito di chi si parla. Se non lo sapete ve lo diciamo noi: si tratta di Mick Doohan, australiano, che per cinque volte ha vinto il titolo Mondiale sulla classe regina della Moto.