Wanda Nara, la sorella esagera: il bikini scompare, lato B in evidenza

Wanda Nara non è l’unica della famiglia a far parlare di sé. Questa volta ad attirare l’attenzione del web ci ha pensato la sorella, con i suoi scatti in bikini.

La showgirl argentina, negli scorsi mesi, ha fatto molto parlare di sé per via della presunta separazione da Mauro Icardi e l’inizio di una nuova relazione con il rapper L-Gante, che poi si è conclusa a causa del riavvicinamento con il marito. Eppure, Wanda Nara – ospite della trasmissione “Le Belve” su Rai 2 – non è l’unica della famiglia ad attirare l’attenzione del pubblico e dei media.

Classe 1988, Zaira Nara è la sorella minore di Wanda. La sua carriera nel mondo dello spettacolo ha avuto inizio molto presto. Ha esordito da bambina come modella e, negli anni, ha posato per diversi brand di abbigliamento e cosmetici.

Nel 2010 è approdata sul piccolo schermo, nella versione argentina della reality “Ballando con le stelle” (alla quale ha partecipato anche Wanda nel 2011). Nello stesso anno è diventata la conduttrice de “La Cocina del Show” ed è stata inserita dalla rivista FHM nella lista delle donne più sexy del mondo.

Se recentemente la chiacchierata Wanda ha tenuto i lettori incollati allo schermo con le sue disavventure sentimentali, Zaira non è stata da meno. Già in passato è balzata agli onori della cronaca rosa per le sue storie d’amore, prima con l’ex calciatore Diego Forlan, poi con l’ex tennista Juan Monaco.

Nel 2015 si è legata sentimentalmente a Jakob Von Plessen, insieme al quale ha avuto due figli, Milaika e Viggo. A distanza di otto anni dall’inizio della loro relazione, la coppia ha deciso di separarsi.

Wanda Nara, la sorella Zaira è una visione in bikini

Zaira non ci ha messo molto a tornare al centro dei gossip: solamente negli scorsi mesi il suo nome è stato accostato a quelli di Gonzalo Higuain e Ezequiel Lavezzi. Tuttavia, la conduttrice ora sembrerebbe concentrata solo sulla carriera e sui figli.

Al momento si trova in Brasile, dove ha festeggiato il Carnevale insieme alla sorella maggiore. Sempre molto attiva sui social, con i suoi ultimi scatti ha mandato il web in delirio. La meravigliosa Zaira ha condiviso una serie di foto in bikini che hanno lasciato i fan senza respiro.

Le sue curve hanno stregato i followers, che l’hanno potuta ammirare in tutto il suo splendore: dal decolleté al lato B, l’affascinante conduttrice ha sfoggiato il suo fisico scolpito e avvenente conquistando tutti. Impossibile resisterle.