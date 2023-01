Camila Giorgi, che bella vista: il lato B è meglio del paesaggio

Camila Giorgi dimentica la sconfitta di Lione con una passeggiata nel verde. E, tra una cosa e l’altra, c’è scappata anche una foto super.

Sembrava in forma e carica al punto giusto. Ma, pur dopo un’ottima partenza all’Australian Open, Camila Giorgi non è riuscita a fare altrettanto bene a Lione, in Francia, dove si era recata per partecipare ad un Wta 250.

Non le è spettato un posto nel main draw, ragion per cui ha dovuto affrontare le qualificazioni. Ed è stato lì che la britannica Katie Swan l’ha sopraffatta, assicurandosi il match e l’ammissione al tabellone principale del torneo. La marchigiana è apparsa decisamente sotto tono. Ha perso il servizio per quattro volte nel primo parziale ed è stato facilissimo, per la sua avversaria, sulla carta meno forte di lei, approfittare della situazione e chiudere i conti in quattro e quattr’otto. In tutto il match Camila ha vinto solo quattro game, il che la dice lunga sulla sua prestazione non proprio impeccabile.

La risalita dell’azzurra ha quindi subito un’ulteriore battuta d’arresto. L’obiettivo è quello di riavvicinarsi il più possibile alla top ten, che ha ormai perso di vista da svariati mesi. Adesso è la numero 69 al mondo e ha un gran bisogno di punti, se vuole tornare agli antichi fasti e ricominciare a brillare di luce propria, com’è sempre stato.

Camila Giorgi, che successone su Instagram

Se in campo non ha combinato un granché ha fatto faville, invece, nel suo secondo habitat naturale: i social network.

Lì, qualche ora fa, dopo un temporaneo silenzio post-sconfitta, ha postato una foto che ha fatto un gran bel “rumore”. La tennista, il cui numero di follower aumenta di giorno in giorno, si trova in campagna. Non sappiamo se in Toscana o altrove, ma è evidente che il contesto sia quello. Peccato solo che sia riuscita a rubare la scena ad un così bel paesaggio, ammiccando all’obiettivo e sfoggiando un look che, seppur molto semplice, risulta comunque abbastanza provocante.

Maliziosissima è la posa dell’atleta marchigiana, che ha deciso di farsi immortalare a figura intera e di spalle. E cosa vuol dire questo? Che il suo notevole lato B è in primo piano, ovviamente, per la gioia dei numerosi sostenitori che seguono le sue gesta sportive e che si consolano, quando in campo non va bene, con queste foto indimenticabili. Non resta che capire, adesso, quali siano le sue intenzioni e a quale torneo parteciperà prossimamente, nella speranza che possa andare meglio di come non sia andata a Lione.