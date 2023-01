Ajla Tomljanovic splende sul red carpet di Netflix: look di fuoco

Ajla Tomljanovic ha sfilato sul red carpet sfoggiando tutta la sua bellezza, con un look mozzafiato.

La splendida Ajla Tomljanovic ha incantato tutti in occasione dell’evento organizzato da Netflix. La tennista – di origina croata e naturalizzata australiana – si è presentata sul red carpet con un look mozzafiato.

Dopo aver esordito a livello juniores, a partire da 2014 ha iniziato a giocare in rappresentanza dell’Australia nei tornei del Grande Slam. Dal 2018, in seguito all’ottenimento della cittadinanza australiana, gareggia in tutti i tornei facenti parte del WTA Tour.

Lo scorso ottobre l’atleta ha raggiunto il suo best ranking alla 33esima posizione. Un traguardo molto importante per lei, arrivata ai quarti di finale di Wimbledon e dello US Open facendosi notare per il suo talento.

Classe 1993, la tennista ha attirato l’attenzione dei media e dei tifosi anche per via della sua vita sentimentale. Nel 2015 ha avuto una storia con il formidabile Nick Kyrgios, che si è conclusa tra diversi alti e bassi.

Successivamente si è legata sentimentalmente al celebre Matteo Berrettini, noto anche come “The Hammer”, uno dei migliori tennisti italiani di sempre. La loro relazione è iniziata nel 2020: la coppia è stata avvistata per la prima volta a settembre finendo subito sulle prime pagine di cronaca rosa.

I due hanno poi deciso di ufficializzare la loro storia, mostrandosi insieme anche sui social. All’inizio del 2022, purtroppo, Ajla e Matteo si sono lasciati. Ora l’atleta sembrerebbe single e concentrata esclusivamente sulla sua carriera.

Ajla Tomljanovic, una diva sul red carpet di Netflix

Come altre sue colleghe, è molto apprezzata dai tifosi non solo per le sue doti ma anche per il suo fascino, grazie al quale ha conquistato fan in tutto il mondo. Su Instagram, oltre a condividere scatti sul campo, Ajla posta spesso foto che la mostrano nella sua quotidianità in cui è possibile ammirarla in tutto il suo splendore.

Solamente qualche ora fa ha incanto i followers (che sul social sono oltre 240 mila) con una foto scattata sul red carpet dell’evento di presentazione della serie Netflix Break Point. Per l’occasione ha puntato tutto sul nero, con un look total black caratterizzato da uno gonna e una giacca corta, che le lascia la pancia scoperta.

Ajla ha unito l’eleganza alla sensualità, presentandosi sul red carpet come una vera diva. Oltre al suo fisico scolpito, il suo sorriso ha fatto breccia nel cuore dei fan rimasti ammaliati da una visione simile: la sua presenza all’evento non è passata certamente inosservata.