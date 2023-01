Camila Giorgi, punto e accapo: look da urlo per la nuova avventura

Camila Giorgi, che in queste settimane è finita nell’occhio del ciclone per il caso dei vaccini falsi, è pronta per una nuova avventura.

Camila Giorgi è pronta per una nuova avventura e, come sempre, la meravigliosa atleta ha puntato su un look mozzafiato. Al momento la tennista – che in queste settimane sta facendo molto discutere per via del caso delle false vaccinazioni – si trova a Melbourne, dove parteciperà agli Australian Open.

La speranza, per la campionessa del Canada Open 2021, è riuscire a portare a casa un risultato migliore rispetto al torneo Adelaide International II. Qui Camila ha avuto la peggio contro l’avversaria romena Sorana Cirstea, che l’ha sconfitta durante il primo turno delle qualificazioni.

Presto per la tennista arriverà il momento di mettersi nuovamente alla prova. Il suo coinvolgimento nel caso dei vaccini falsi non le ha impedito di volare fino in Australia, nonostante le pesanti dichiarazioni della dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, accusata di aver effettuato le vaccinazioni fasulle.

Quest’ultima, intervistata dal Corriere del Veneto, ha ammesso che la famosa atleta si era rivolta a lei per “ottenere una falsa prova di tutti i vaccini obbligatori, oltre al vaccino anti-Covid”.

Ciò significa che, all’inizio dello scorso anno, Camila avrebbe utilizzato documenti falsi per poter viaggiare ed arrivare in Australia dove ha preso parte alle gare del 2022. Se le parole della dottoressa dovessero rivelarsi vere, la tennista rischierebbe grosso.

Il look di Camila Giorgi durante gli allenamenti

Per il momento nulla è stato confermato ma ciò non toglie il fatto che Camila sia sotto “esame”. La Women’s Tennis Association ha dichiarato: “Siamo a conoscenza delle accuse e stiamo attualmente monitorando la situazione e le eventuali indagini che potrebbero essere portate avanti”.

Nonostante tutto, la tennista è in Australia, come testimoniano le sue storie di Instagram. L’atleta ha da poco condiviso uno dei suoi intramontabili selfie davanti allo specchio, scattato mentre si trovava presso la Rod Laver Arena.

Le qualificazioni agli Australian Open hanno avuto inizio e la tennista è già proiettata verso la nuova sfida. Camila sta affrontando la competizione con il suo solito stile: nella foto indossa un completo sportivo firmato Giomila, sfoggiando il suo fisico scolpito.

Questa volta, il suo outfit è all’insegna del viola. Pantaloncini attillati e reggiseno sportivo caratterizzano la sua tenuta. Anche quando si tratta di allenamenti, Camila non rinuncia mai al suo charme.