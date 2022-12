I pronostici di domenica 25 dicembre: in campo la Super Lig turca

I pronostici di domenica 25 dicembre, anche nel giorno del Natale si gioca a calcio in Turchia, in campo tra le altre Besiktas e Galatasray.

In attesa del giorno di Santo Stefano pieno di partite con in campo la Premier League inglese e la Serie B, a Natale sono pochi i campionati in azione. Tra questi c’è la Super Lig turca che propone tra le altre sfide anche Galatasaray-Istanbulspor.

La squadra guidata dall’ex interista Okan Buruk proveranno a battere un altro club di Istanbul, l’Istanbulspor, che ha solo otto punti e non riesce a schiodarsi dal penultimo posto in classifica. In coppa è stato appena battuto 3-1 dal Fenerbahçe. Tuttavia il Galatasaray – che nell’ultimo match di Super Lig aveva annichilito 7-0 in uno dei tanti derby della metropoli del Bosforo il Basaksehir – deve fare attenzione, perché ha già perso per strada parecchi punti con le piccole e le medio-piccole.

Le amichevoli, intanto, non sono andate benissimo: i giallorossi hanno perso con la Lazio e con le due spagnole Rayo Vallecano e Villarreal, battendo solo i francesi del Tolosa. Nella sfida di coppa giocata giovedì contro l’Ankara Keçiorengucu – squadra di seconda divisione – c’ha pensato l’ex attaccante del Lione Bafetimbi Gomis a togliere le castagne dal fuoco a Buruk ed a risolvere un match che sembrava trascinarsi ai supplementari.

Il Galatasaray non ha quasi mai convinto nei test affrontati durante la sosta per il Mondiale ma uno sforzo minimo dovrebbe bastare per avere ragione dell’Istanbulspor, penultimo in classifica e con la seconda difesa più battuta del massimo campionato turco. I giallorossi di Okan Buruk dovrebbero segnare dai due ai quattro gol.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Galatasaray segna tra due e quattro gol in Galatasaray-Istanbulspor, Super Lig, ore 17:00

Vincenti

• Adana Demirspor (in Adana Demirspor-Fatih Karagumruk, Super Lig, ore 11:30)

• Besiktas (in Gaziantep FK-Besiktas, Super Lig, ore 14:00)

• Galatasaray (in Galatasaray-Istanbulspor, Super Lig, ore 17:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Gaziantep FK-Besiktas, Super Lig, ore 14:00

• Adana Demirspor-Fatih Karagumruk, Super Lig, ore 11:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Bnei Sakhnin-Hapoel Tel-Aviv, Premier League Israele, ore 19:15

Il “clamoroso”

Pareggio (in Keciorengucu-Eyupspor, 1 Lig – Turchia, ore 11:30)