Galatasaray-Istanbulspor, Super Lig: tv, streaming, formazioni, pronostici

Galatasaray-Istanbulspor è un match valido per la quindicesima giornata di Super Lig e si gioca domenica alle 17:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Nella Super Lig turca le gerarchie sono tutt’altro che definite. Dopo quattordici giornate di campionato la classifica, specie nella parte alta, rimane assai corta. E nessuna delle big sembra essere fuori dai giochi per quanto riguarda la vittoria del titolo.

Il sorprendente Adana Demirspor di Vincenzo Montella, ad esempio, è terzo ed ha solamente cinque punti in meno rispetto alla capolista Fenerbahçe. Non sono troppo lontani neppure il Besiktas e i campioni in carica del Trabzonspor, leggermente più attardati. Ma ad impedire un’eventuale fuga dei gialloblù di Jorge Jesus è il Galatasaray, forse la più grande favorita dopo gli importanti investimenti fatti dalla proprietà in estate. La squadra guidata dall’ex interista Okan Buruk è a due lunghezze dai rivali cittadini e nel giorno di Natale scenderà in campo conoscendo già il risultato della partita del Fenerbahçe, che nel pomeriggio della Vigilia affronterà il Trabzonspor in un match dalle mille insidie.

I giallorossi sognano il sorpasso, ma per attuarlo dovranno battere un altro club di Istanbul, l’Istanbulspor, che ha solo otto punti e non riesce a schiodarsi dal penultimo posto in classifica: in coppa è stato appena battuto 3-1 proprio dal Fenerbahçe. Tuttavia il Galatasaray – che nell’ultimo match di Super Lig aveva annichilito 7-0 in uno dei tanti derby della metropoli del Bosforo il Basaksehir – deve fare attenzione, perché ha già perso per strada parecchi punti con le piccole e le medio-piccole.

Le amichevoli, intanto, non sono andate benissimo: i giallorossi hanno perso con la Lazio e con le due spagnole Rayo Vallecano e Villarreal, battendo solo i francesi del Tolosa. Nella sfida di coppa giocata giovedì contro l’Ankara Keçiorengucu – squadra di seconda divisione – c’ha pensato l’ex attaccante del Lione Bafetimbi Gomis a togliere le castagne dal fuoco a Buruk ed a risolvere un match che sembrava trascinarsi ai supplementari.

Come vedere Galatasaray-Istanbulspor in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la quindicesima giornata di Super Lig tra Galatasaray e Istanbulspor, in programma domenica alle 17:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato di calcio turco.

Il pronostico

Il Galatasaray non ha quasi mai convinto nei test affrontati durante la sosta per il Mondiale ma uno sforzo minimo dovrebbe bastare per avere ragione dell’Istanbulspor, penultimo in classifica e con la seconda difesa più battuta del massimo campionato turco. I giallorossi di Okan Buruk dovrebbero segnare dai due ai quattro gol.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Istanbulspor

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Boey, Nelsson, Bardakci, van Aanholt; Torreira, Midtsjo; Rashica, Mertens, Akturkoglu; Seferovic.

ISTANBULSPOR (4-5-1): Jensen; Berber, Yesil, Mehremic, Yasar; Sarikaya, Kabasakal, Rroca, Topalli, Ethemi; Yilmaz.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0