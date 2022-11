Como-Bari, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Como-Bari è una partita della quattordicesima giornata di Serie B: dove vederla in tv, streaming, probabili formazioni e pronostici

COMO – BARI | domenica ore 15:00

Nelle ultime cinque partite il Como di Moreno Longo ha fatto tre risultati utili positivi: due vittorie in casa e un pareggio assai importante sul campo del Genoa. Insomma, in generale, il momento della squadra lombarda è positivo. E siccome tra le mura amiche riesce a dare qualcosa in più rispetto a quando viaggia lontano, allora per il Bari di Mignani potrebbe essere un pomeriggio assai complicato. Non solo per quello che è il momento anche della formazione pugliese – due sconfitte e tre pareggi nelle ultime cinque – ma anche perché i galletti dovranno fare a meno di quel giocatore che è stato il vero e proprio trascinatore in questo inizio di stagione, vale a dire Cheddira, che è in Qatar, al Mondiale, con la sua nazionale marocchina.

Dall’altro lato invece il Como ha tutti a disposizione e anche quel Fabregas, preso per fare letteralmente la differenza nel campionato cadetto, inizia a crescere sotto l’aspetto fisico. Ecco, il centrocampista spagnolo ovviamente è un elemento che con una giocata potrebbe decidere la partita. E siccome giocherà dietro le punte, potrebbe essere realmente lui l’ago della bilancia in questa sfida. Che, alla fine di tutto, potrebbe regalare anche una sorpresa.

Come vedere Como-Bari in diretta tv e in streaming

Como-Bari è in programma domenica alle 15:00. Si potrà vedere, così come lo scorso anno il campionato cadetto, su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In streaming si vedrà anche su DAZN, che già negli ultimi tre anni ha trasmesso la Serie B in esclusiva. La grande novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmette il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Sì, la sorpresa potrebbe essere una vittoria del Como, che adesso è in piena zona retrocessione, ma che ha le qualità per tirarsi fuori. La squadra di Longo sogna il colpaccio e ha le potenzialità per farlo. Il Bari, senza Cheddira, devastante, perde tanto. E potrebbe pagare a caro prezzo la sua assenza in questo periodo. Siamo sicuri che dalle parti della Puglia non tifino per il Marocco.

Le probabili formazioni di Como-Bari

COMO (4-3-1-2): Ghidotti; Vignali, Odenthal, Solini, Cagnano; Iovine, Bellemo, Baselli; Fabregas; Cerri, Cutrone.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Zuzek, Di Cesare, Ricci; Mallamo, Maita, Bellomo; Salcedo, Antenucci, Scheidler.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1