Sinner ha scelto Adelaide: l’annuncio ufficiale e il “giallo” di Maria

Sinner ha deciso e adesso è ufficiale: ecco perché ha scelto Adelaide e come stanno le cose con Maria Braccini.

Che Jannik Sinner abbia deciso di saltare le fasi finali di Coppa Davis è cosa ormai tristemente nota. E così, mentre i suoi compagni sono impegnati a Malaga e lottano per la maglia azzurra, lui sta cercando di recuperare dall’infortunio e di prepararsi, al tempo stesso, per la prossima stagione.

L’altoatesino si trova in questi giorni a Montecarlo e sono tantissimi, negli ultimi giorni, le foto e i video circolati in rete che lo testimoniano. Il che è un buon segno: significa che le sue condizioni di salute sono migliorate e che sarà pronto a scendere in campo quando sarà ora di farlo, senza ulteriori rinvii.

Già, ma quando tornerà a giocare, appunto, Jannik Sinner? Finalmente abbiamo una data e il countdown, quindi, può ufficialmente partire: 1° gennaio 2023. Ma il numero 1 d’Italia non andrà a Brisbane, come Matteo Berrettini, per disputare la prima edizione della Tennis United Cup, la competizione a squadre in cui uomini e donne giocheranno insieme.

Sinner, decisione ufficiale: parte il conto alla rovescia

En pretemporada✅ Jannik Sinner se encuentra en Montecarlo preparándose para el próximo año.pic.twitter.com/FrYaFGFvAV — Iván Aguilar (@ivabianconero) November 21, 2022

L’altoatesino ha scelto di ripartire da Adelaide e lo ha fatto per una ragione ben precisa: “Con il mio team – ha detto in un’intervista abbiamo deciso di partire da lì, anche perché Darren Cahill (il suo supercoach, ndr) è di Adelaide e quindi abbiamo deciso di iniziare così, non andrò alla United Cup”.

Dopodiché volerà direttamente a Melbourne per la prima grossa sfida di una stagione di cui intende essere protagonista assoluto: l’Australian Open. E chissà se la sua fidanzata Maria Braccini, con la quale avrebbe trascorso qualche giorno di relax tra le montagne del Trentino, lo accompagnerà in questa nuova avventura nella terra dei canguri.

Si rilassi chi aveva temuto che la recente assenza di like da parte della ragazza fosse sintomatica dell’ennesima rottura. Il pollice della bella Maria è ricomparso in calce ai post del giovane Sinner, ragion per cui il giallo è risolto ed è evidente che tra loro tutto proceda a gonfie vele. Fiu. Pericolo scampato.