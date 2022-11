Fantacalcio Qatar 2022: i consigli sui centrocampisti

Fantacalcio Qatar 2022, per puntare in alto non si può prescindere da un centrocampo prolifico: ecco chi arruolare.

Costruire un centrocampo all’altezza, fantacalcisticamente parlando, non è un’impresa di poco conto. Specie se il contesto è un Mondiale e bisogna per forza fare una cernita tra campioni assoluti, portatori sani di bonus e veri e propri feticci ai quali siamo sentimentalmente legati. Ve l’abbiamo ribadito anche nei consigli sui portieri e i difensori, ma nel caso dei centrocampisti c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Non scherziamo. Siete pronti? Andiamo a vedere chi potrebbe fare al caso nostro, senza dilapidare tutti i crediti.

In cima alla lista dei nostri preferiti c’è Bellingham, il talentino classe 2002 del Borussia Dortmund pronto a prendere le redini del centrocampo dell’Inghilterra di Southgate. Non figura tra i top del ruolo, ma val bene una spesa importante. Della Germania ci intriga parecchio un altro giovane gioiello, Musiala, ormai titolare fisso anche nel Bayern Monaco. L’indicazione, ove possibile, è comunque quella di orientarsi sempre su giocatori offensivi – soprattutto trequartisti – e che abbiano un buon rapporto con assist e gol.

Fantacalcio Qatar 2022, il top dei top è De Bruyne

Ragionando il tal senso non si possono trascurare i vari Modric, Pasalic, Brozovic e Perisic, sui cui punta forte la Croazia vicecampione del mondo per bissare la favolosa cavalcata del 2018. La Danimarca, dopo la tragedia sfiorata agli Europei, non vede l’ora di riaffidare le chiavi del reparto ad Eriksen, valido anche in ottica bonus. Tra i top impossibile non menzionare invece De Bruyne, che però rischierete di pagare a peso d’oro, com’è giusto che sia. Stesso discorso anche per Milinkovic-Savic, che tuttavia con la Serbia sembra essere meno decisivo rispetto a quando veste la maglia della Lazio. Bruno Fernandes del Portogallo è un altro da non lasciarsi sfuggire, crediti permettendo.

Chi volesse risparmiare invece può considerare Dani Olmo della Spagna, un pupillo di Luis Enrinque, o Kamada, la stellina del Giappone. Pedri e Gavi se inseguite i buoni voti, mentre tra le sorprese inseriamo Davies del Canada, anche se bisogna capire quanta strada faranno i nordamericani. Gli Usa puntano forte sull’estro di Reyna, il Galles vuole dare un’altra chance a Ramsey, uno che di solito in nazionale si trasforma. Parlando di ex juventini, attenzione pure a Bentancur, reduce da un periodo brillante con gli Spurs. Ultimi due nomi – ma non alzate la voce – che potrebbero sorprendervi: Tielemans del Belgio e Caicedo dell’Ecuador, protagonisti con Leicester e Brighton in Premier League.