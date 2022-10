Empoli-Atalanta, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Empoli-Atalanta è una partita della dodicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

EMPOLI – ATALANTA | domenica ore 12:30

In Toscana l’Atalanta proverà a cancellare l’amarezza per la sua prima sconfitta stagionale. Nell’ultima giornata di campionato la Dea è caduta dopo ben undici risultati utili consecutivi, dicendo addio all’imbattibilità (record che finora condivideva con il Napoli capolista): fatale la sconfitta casalinga per 2-0 nello scontro diretto con la Lazio. Una sconfitta netta sotto tutti i punti di vista, coi bergamaschi usciti ridimensionati, incapaci di trovare un antidoto al continuo ed efficace palleggio degli uomini di Maurizio Sarri. La squadra di Gian Piero Gasperini ha deluso anche sul piano offensivo: non che fino a questo momento abbia brillato – i numeri sono inferiori a quelli delle stagioni passate – ma non era mai successo che rimanesse all’asciutto di gol. Al netto della battuta d’arresto con la formazione capitolina, si tratta dell’ennesima dimostrazione dell’inversione di tendenza decisa dal tecnico di origine piemontese.

Quella ammirata quest’anno è una Dea più timida, sicuramente meno prolifica e che bada maggiormente al sodo. Un atteggiamento che sta in ogni caso pagando, visto che i nerazzurri sono in piena lotta per il quarto posto, adesso a pari punti (24) con la stessa Lazio e dietro a Napoli e Milan. Resta da capire, adesso, se Gasperini riuscirà subito a voltare pagina dopo il primo risultato negativo. Certo è che anche l’Empoli ha bisogno di ripartire e di archiviare la scoppola dell’Allianz Stadium con la Juventus, in assoluto la peggior sconfitta stagionale (4-0) per gli azzurri di Paolo Zanetti. I toscani restano comunque in una zona di classifica – sono dodicesimi a quota 11 punti – consona a quella che è la tabella di marcia che dovrebbe condurre alla seconda salvezza consecutiva.

Empoli-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Nella lista degli indisponibili dell’Empoli figurano Tonelli, Ismajli e Grassi: tutti e tre non torneranno a disposizione del tecnico Zanetti prima di un paio di settimane e realisticamente si rivedranno dopo la sosta. Si va verso la conferma del 4-3-1-2 visto a Torino contro la Juventus, ma stavolta dietro alle due punte – verosimilmente Destro e Lammers, con Satriano pronto ad entrare dalla panchina – agirà Bajrami, in vantaggio sul giovane talento Baldanzi. In mezzo, con Haas e Bandinelli, ecco Marin.

Gasperini ritrova Zapata, pienamente ristabilito: sarà il colombiano a guidare l’attacco al posto dello squalificato Muriel, espulso nel finale della gara con la Lazio. Pasalic potrebbe arretrare a centrocampo al posto dell’infortunato de Roon, lasciando spazio sulla trequarti a Lookman ed Ederson. In difesa si contendono una maglia Toloi e Okoli, mentre Djimsiti appare favorito su Scalvini. Sugli esterni Soppy prevarrà su Maehle.

Come vedere Empoli-Atalanta in diretta tv e in streaming

Empoli-Atalanta è in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Castellani” di Empoli e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro – 39,99 per la versione Plus – e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. Sarà possibile vedere Empoli-Atalanta anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Le uniche vittorie dell’Empoli sono arrivate negli importanti scontri diretti con Bologna e Monza, mentre contro le squadre d’alta classifica finora gli azzurri hanno lasciato a desiderare (Roma, Milan e Juventus). Nella passata stagione riuscirono clamorosamente ad espugnare il Gewiss Stadium, ma quella era un’altra Atalanta. I nerazzurri, insomma, dovrebbero riuscire immediatamente a ripartire dopo la sconfitta con la Lazio: sono leggermente favoriti in una gara in cui le reti complessive potrebbero essere almeno due.

Le probabili formazioni di Empoli-Atalanta

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Destro, Lammers.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Okoli, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Soppy; Ederson, Lookman; Zapata.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2