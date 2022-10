Sturm Graz-Feyenoord, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici

Sturm Graz-Feyenoord è una partita valida per la quinta giornata della fase a gironi dell’Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

STURM GRAZ – FEYENOORD | giovedì ore 21:00

Siamo nel girone della Lazio, quello dove tutto è ancora possibile quando manca solamente una settimana al termine della fase a gironi. Ben quattro squadre appaiate a quota cinque punti alla vigilia della quinta giornata: incredibile ma vero. La classifica la guidano, si fa per dire, gli olandesi del Feyenoord, ma solo perché vantano al momento una miglior differenza reti rispetto alle altre (anche se, alla fine, si tiene conto degli scontri diretti). La formazione allenata da Arne Slot, finalista dell’ultima Conference League, è quella che ha segnato il maggior numero di gol, dodici, la metà dei quali realizzata nel clamoroso 6-0 con cui un mese fa ha umiliato lo Sturm Graz. Resta quella, tuttavia, l’unica prestazione degna di nota del Feyenoord, sconfitto dalla Lazio all’esordio e incapace di andare oltre il pareggio – è finita 2-2 all’andata e pure al ritorno – nella doppia sfida con i danesi del Midtjylland.

Ora Kokcu e compagni, che in Eredivisie non perdono da cinque turni, si recano in Austria fiduciosi ma dovranno fare attenzione alla sete di vendetta dello Sturm Graz, reduce dai due pareggi con la Lazio, fermata sia alla Merkur Arena che all’Olimpico. Partite, quelle coi biancocelesti, che hanno dimostrato come l’imbarcata con il Feyenoord sia stata un incidente di percorso e nulla più. Lo Sturm Graz sta facendo bene anche in campionato e nell’ultimo fine settimana ha bloccato la corsa del favoritissimo Salisburgo, che altrimenti sarebbe già andato in fuga. Feyenoord che invece viene dall’1-1 con il Fortuna Sittard.

Come vedere Sturm Graz-Feyenoord in diretta tv e in streaming

Sturm Graz-Feyenoord è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà alla Merkur Arena di Graz, in Austria. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Sturm Graz-Feyenoord anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai dallo scorso anno detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Sembrano esserci i presupposti per assistere ad un match più equilibrato rispetto all’andata anche se consideriamo il Feyenoord leggermente avanti agli austriaci. Di sicuro non mancheranno i gol, una costante quando ci sono di mezzo gli olandesi: probabile che quelli complessivi alla fine siano almeno tre.

Le probabili formazioni di Sturm Graz-Feyenoord

STURM GRAZ (4-3-3): Siebenhandl; Dante, Wuthrich, Affengruber, Gazibegovic; Prass, Stankovic, Hierlander; Horvat, Boving, Emegha.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Hancko, Rasmussen, Trauner, Pedersen; Kokcu, Timber, Geertruida; Szymanski, Danilo, Jahanbakhsh.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2