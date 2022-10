Lazio-Midtjylland, Europa League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Lazio-Midtjylland è una partita valida per la quinta giornata della fase a gironi dell’Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

LAZIO – MIDTJYLLAND | giovedì ore 18:45

Ha davvero dell’incredibile ciò che sta accadendo all’interno del gruppo F di Europa League, il girone della Lazio. Dopo quattro giornate tutt’e quattro le squadre che lo compongono hanno gli stessi punti, cinque, e vantano praticamente le medesime chance di strappare la qualificazione al turno successivo oppure di retrocedere in Conference League. Un equilibrio totale che a questo punto della manifestazione non si era quasi mai visto. La compagine biancoceleste è momentaneamente terza per una questione di differenza reti ma alla fine dei giochi la prima discriminante, in caso di arrivo a pari punti, saranno gli scontri diretti. Difficile, tuttavia, prevedere ciò che accadrà nelle prossime due partite.

Certo è che la Lazio ha già sprecato numerose occasioni per guadagnare la testa della classifica ed archiviare il discorso qualificazione: contro gli austriaci dello Sturm Graz non è andata al di là di due pareggi (0-0 in Austria e 2-2 a Roma) e in precedenza avevamo assistito all’inaudita debacle danese con il Midtjylland (5-1) in assoluto la peggiore sconfitta della stagione per gli uomini di Maurizio Sarri, irriconoscibili in quella circostanza. Una Lazio che evidentemente soffre il doppio impegno e che non riesce a tenere lo stesso ritmo che invece sta avendo in campionato. Domenica, a Bergamo, i capitolini pur privi del loro cannoniere Immobile – l’attaccante tornerà a disposizione solo a gennaio – hanno inflitto la prima sconfitta all’Atalanta e centrato la quinta vittoria nelle ultime sei partite. Continua ad essere scioccante il dato dei gol subiti: Sarri ha la miglior difesa del torneo con sole cinque reti incassate e non ne subisce da ben sei giornate.

È tanta la voglia di Milinkovic-Savic e compagni di vendicare la figuraccia dell’andata con i danesi, i quali ad ogni modo restano un avversario molto organizzato e temibile. E che in Superligaen non perdono da dieci turni, nonostante siano attardati nella corsa al primo posto. Il tecnico toscano dovrebbe confermare il tridente visto al Gewiss Stadium, formato da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni. Dubbi sulla presenza di Luis Alberto.

Come vedere Lazio-Midtjylland in diretta tv e in streaming

Lazio-Midtjylland è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Lazio-Midtjylland anche su DAZN. La nota piattaforma streaming ormai dallo scorso anno detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

L’obiettivo della Lazio è prendersi i tre punti e soprattutto riuscirci con più gol di scarto possibili, fondamentale in caso di eventuale arrivo a pari punti coi danesi. Finora i biancocelesti non hanno brillato in Europa League. Ma sulle ali dell’entusiasmo per gli ottimi risultati in campionato dovrebbero tornare a vincere anche in campo continentale. Le reti complessive potrebbero essere almeno tre.

Le probabili formazioni di Lazio-Midtjylland

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

MIDTJYLLAND (4-3-3): Lossl; Tychosen, Dalsgaard, Sviatchenko, Paulinho; Martinez, Olsson, Evander; Isaksen, Dreyer, Pione Sisto.

La Lazio riuscirà a vincere con almeno due gol di scarto? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 3-1