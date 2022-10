I pronostici di giovedì 27 ottobre: Europa League e Conference League

I pronostici di calcio del 27 ottobre, terminato il quinto turno della fase a gironi di Champions League, stasera tocca a Europa League e Conference League con in campo tre club italiani: Roma, Lazio e Fiorentina. I giallorossi nonostante un avvio di girone complicato sono ancora in corsa per il secondo posto, ma in casa dell’Helsinki i tre punti – oltre che alla portata – sono obbligati. Vittoria indispensabile anche per la Lazio in un girone equilibratissimo con tutte le squadre a quota 5 punti: contro il Midtjylland c’è da vendicare la roboante sconfitta dell’andata.

Altri pronostici

La Fiorentina dopo la beffa in campionato con l’Inter prova a leccarsi le ferite in Europa: la vittoria contro il Basaksehir è alla portata, ma il modulo ultraoffensivo di Italiano e le amnesie della difesa fanno pensare a un’altra partita ricca di gol. A proposito di gol occhio anche a PSV Eindhoven – Arsenal, Zurigo-Bodo/Glimt e West Ham-Silkeborg.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Feyenoord vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Sturm Graz-Feyenoord, Europa League, ore 21:00

Vincenti

• Lazio (in Lazio-Midtjylland, Europa League, ore 18:45)

• AZ Alkmaar (in Vaduz-AZ Alkmaar, Conference League, ore 18:45)

• Villarreal (in Villarreal-Hapoel Beer Sheva, Conference League, ore 18:45)

• Roma (in HJK Helsinki-Roma, Europa League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Fiorentina-Istanbul Basaksehir, Conference League, ore 18:45

• Villarreal-Hapoel Beer Sheva, Conference League, ore 18:45

• West Ham-Silkeborg, Conference League, ore 21:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere le notifiche con i pronostici sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• PSV Eindhoven-Arsenal, Europa League, ore 18:45

• Zurigo-Bodo Glimt, Europa League, ore 18:45

• Austria Vienna-Lech Poznan, Conference League, ore 18:45

Il “clamoroso”

Pareggio (in Fenerbahce-Rennes, Europa League, ore 18:45)