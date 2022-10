Cremonese-Modena, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici

Cremonese-Modena è un match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia e si gioca giovedì alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

CREMONESE – MODENA | giovedì ore 15:00

Massimiliano Alvini rimane convinto che la strada imboccata dai suoi sia quella giusta, ma ad oggi la Cremonese è l’unica squadra insieme alla Sampdoria fanalino di coda della classifica che continua a rimandare l’appuntamento con la vittoria. Da quando hanno riconquistato la massima serie dopo oltre vent’anni, i grigiorossi non sono ancora riusciti ad assaporare la gioia per i tre punti. È un dato di fatto che la squadra lombarda avrebbe meritato qualcosa in più per la bontà del gioco espresso, mai rinunciatario e basato sul pressing alto, ma adesso è arrivato il momento di badare maggiormente al sodo per evitare di restare troppo attardati nella corsa per la salvezza. E magari aggiudicarsi scontri diretti “caldi” come quello con lo Spezia di domenica scorsa, dove la Cremonese si è dovuta accontentare di un punto (2-2) pur avendo costruito molte più occasioni rispetto ai liguri.

Quello contro la formazione allenata da Luca Gotti è stato il quarto pareggio nelle ultime sei giornate, in cui Dessers e compagni – a proposito, l’ex centravanti del Feyenoord sembra essersi definitivamente sbloccato – sono crollati solamente contro Lazio e Napoli, incassando ben otto reti complessive tra biancocelesti e azzurri. La Coppa Italia può rappresentare un’occasione per ritrovare fiducia: allo “Zini” arriva il Modena e vincere significherebbe regalarsi un’altra sfida con il Napoli di Luciano Spalletti, stavolta al “Maradona”. Gli emiliani di Attilio Tesser viaggiano intorno a metà classifica in Serie B e vengono da tre vittorie consecutive: nell’ultimo turno hanno rifilato 5 gol all’ambizioso Como e più in generale la compagine gialloblù sembra una lontana parente di quella che nei primi sei turni aveva collezionato addirittura cinque sconfitte.

Come vedere Cremonese-Modena in diretta tv e streaming

Cremonese-Modena è in programma giovedì alle 15:00 e si giocherà allo stadio “Zini” di Cremona. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 506 del digitale). Sarà possibile vedere Cremonese-Modena anche attraverso la diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

La Coppa Italia in questo momento non è di certo l’obiettivo primario di entrambe, ma una vittoria serve più alla Cremonese per ritrovare fiducia in vista della delicata sfida di campionato con la Sampdoria. Un successo dei grigiorossi è probabile anche se la sensazione è che il Modena farà di tutto per rendere più equilibrato possibile questo match, considerando che nel turno precedente di coppa fece lo sgambetto al Sassuolo in un pirotecnico derby terminato 3-2.

Le probabili formazioni di Cremonese-Modena

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione, Escalante, Castagnetti, Quagliata; Milanese; Dessers, Tsadjout.

MODENA (4-3-2-1): Seculin; Oukhadda, De Maio, Piacentini, Ponsi; Duca, Magnino, Mosti; Marsura, Giovannini; Bonfanti.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2