Whatsapp, sul PC è ancora più comodo | Ecco come averlo

Whatsapp è fantastico per le brevi conversazioni da smartphone a smartphone. A volte è molto più efficiente di un email e usarlo su Pc apre un sacco di interessanti possibilità e permette di non distrarsi. Ecco come fare.

Per avere sul tuo Pc la comodità di whatsapp occorre scaricare e installare un’applicazione che si chiama whatsapp web.

Una volta installata e settata, questa app apre un mondo meraviglioso agli heavy users di whatsappa, abituati a saltare dalla testiera del computer a quella dello smartphone, perdendo tempo e concentrazione preziosi.

A cosa serve whatsapp su PC

Notifiche e messaggi in entrata arrivano esattamente dove stai studiando o lavorando. Non perdi niente. E per scrivere e rispondere, la tastiera di un PC ti permette di risparmiare tantissimo tempo, rispetto al touchscreen di uno smartphone.

“Evadere” la corrispondenza, anche mentre lavori e studi diventa questione di un attimo. Non devi più rimandare a quando avrai finito. Col rischio di non rispondere mai più. Sono cose che dette così sembrano minori. Ma per chi le usa fanno una enorme differenza.

Come installarlo e usarlo

Dal sito di whatsapp, whatsapp.com, si sceglie il download per Mac o per PC. Per gli utenti Windows c’è qualche passaggio in più da fare, partendo dal sito Microsoft. Si tratta di un pezzetto di software molto semplice, che sostanzialmente apre la pagina web da cui useremo whatsapp.

L’unica reale operazione da fare è collegare la pagina al nostro account whatsapp. Una connessione che Whatsapp ha previsto di realizzare in modo facile e sicuro attraverso un Quark Code.

Collegarsi al proprio account whatsapp

Aprendo l’applicazione ci troveremo davanti questo quark code.

A questo punto basta aprire Whatsapp su cellulare, cliccare sul menu a puntini in alto a destra, scegliere di collegare whatsapp web dal menu che si aprira. A questo punto con la camera del cellulare si inquadra il Quarkcode sullo schermo e tutto il resto succederà da sé. Potremo continuare a usare Whatsapp contemporaneamente su cellulare e PC, insieme o in momenti diversi.

Niente paura, la app vi guiderà passo passo

Se tutta l’operazione vi sembra difficile, non spaventatevi. Non occorre mandare a memoria passo passo un tutorial di venti minuti o un articolone tecnico.

Basta scaricare la app su pc, aprire whatsapp su web e su pc, e sarà whatsapp stesso a guidarvi.

Basta decidere di farlo e farlo sarà una vera passeggiata.