Monica Bertini: molto più di un fratello ma non più un marito | Alla scoperta del suo ex

Monica Bertini, tutti conoscono il suo attuale compagno. Ma chi si ricorda del suo ex? Chi era e perché si sono separati dopo dieci anni di relazione?

Monica Bertini ha tutto il fascino e la raffinatezza della città in cui è nata nel 1983, Parma. Da questa isola un po’ emiliana, un po’ francese, Monica “emigra”, senza dover andare troppo lontano.

A Milano, la città della comunicazione, della moda, la capitale italiana dei media e della televisione. È questa la sua passione, e questo decide di studiare in una delle migliori facoltà italiane di scienze della comunicazione, quella dello IULM.

Dal giudizio del tribunale a quello del campo

Il suo primo amore, ancora studentessa, è la cronaca giudiziaria. Del resto in Italia è appena passato il ciclone di Mani Pulite. E alla sottile linea rossa che divide l’etica giornalistica da quella giudiziaria Monica dedica la sua tesi. Ma il campo di calcio la chiama già ai tempo del Master, e da qui partirà per una carriera che comincia nelle tv locali parmigiane, passa da Sportitalia, per approdare a Sky e poi a Mediaset. È ormai una giornalista di livello nazionale.

Inizio di una carriera, fine di un matrimonio

È proprio nel 2013, mentre comincia la sua carriera a Sportitalia che Monica Bertini si separa dal marito, Giovanni La Camera, calciatore. Forse la causa del suo passaggio di interesse dalle aule di giustizia ai campi di calcio.

Giovanni è un onesto calciatore di serie minori, messinese, è arrivato a giocare fino alle serie B, con le maglie di Rimini, Cittadella, Padova e Como.

Giovanni La Camera è stato un calciatore con un passato nelle serie minori italiane. Nato a Messina nel dicembre 1983, La Camera è un centrocampista di sostanza, arrivato a esordire in Serie B nel 2007 con la maglia del Rimini, giocando nel campionato cadetto anche con le maglie di Cittadella, Padova e Como. Giocherà anche brevemente all’estero, nel Partizan Tirana. Contrariamente ad alcune voci, che avevano descritto l’unione tra la Bertini e La Camera, come un breve passaggio di un paio d’anni, Monica Bertini ha tenuto a precisare che la loro relazione è stata importante e della durata di circa dieci anni.

I perché di una scelta