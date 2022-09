Manchester United-Arsenal, Premier League: formazioni, pronostici

Manchester United-Arsenal è una partita valida per la sesta giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: pronostici, tv, streaming.

MANCHESTER UNITED – ARSENAL | domenica ore 17:30 È incredibile come possano cambiare velocemente le cose nel mondo del calcio. Neanche un paio di settimane fa l’ambiente United assomigliava ad una vera e propria polveriera in seguito alla doppia sconfitta con Brighton e Brentford nelle prime due giornate di Premier League e le incomprensioni tra un Cristiano Ronaldo con il broncio e il nuovo allenatore Erik ten Hag. Due batoste – soprattutto quella con le Bees londinesi, un umiliante 4-0 – che avevano nuovamente scosso i vertici del club e infiammato la protesta dei tifosi. A distanza di pochi giorni sembra invece essere tornato il buonumore. La società ha continuato a spendere ingenti somme sul mercato – sono arrivati Casemiro dal Real Madrid e Antony dall’Ajax – mentre alla fine è rimasto Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha fatto di tutto per andare via, con l’obiettivo di giocare la Champions League, ma non è riuscito a trovare nessuno che fosse disposto ad accollarsi il suo stipendio. Nel frattempo, però, la formazione di ten Hag ha infilato tre vittorie consecutive. La “rinascita” è avvenuta lo scorso 22 agosto contro il Liverpool: il 2-1 con gli acerrimi rivali dei Reds ha permesso al Manchester United di ripartire e da quel momento De Gea e compagni non si sono più fermati, battendo anche Southampton e Leicester, entrambe con il minimo sforzo. Tre successi che hanno riavvicinato i Red Devils alla zona Champions League, ma anche alla testa della classifica, visti i nuovi passi falsi di Liverpool e Manchester City negli anticipi della sesta giornata di campionato. Ora ten Hag e i suoi hanno il “compito” di evitare una fuga in avanti dell’Arsenal, unica squadra a punteggio pieno che nel posticipo domenicale sarà di scena a Old Trafford in quello che è il big match di questo turno. La squadra di Mikel Arteta sta volando ma la sfida di Manchester rappresenta il primo vero test dopo aver affrontato Crystal Palace, Leicester, Bournemouth, Fulham e Aston Villa.

Come vedere Manchester United-Arsenal in diretta tv e in streaming

Manchester United-Arsenal è in programma domenica alle 17:30. Si può vedere in diretta tv in esclusiva su Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Difficilmente il Manchester United riuscirà a tenere la porta inviolata – sulla falsariga dei match con Southampton e Leicester – contro un Arsenal che finora è sempre andato a segno. Al tempo stesso non si può non ammettere che i Red Devils abbiano ritrovato alcune certezze. E potrebbero riuscire ad interrompere la striscia di vittorie dei Gunners, evitando quantomeno la sconfitta in un big match che rappresenta un test probante per entrambe. La gara di Old Trafford, in definitiva, si preannuncia movimentata, da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Manchester United-Arsenal

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Malacia; Casemiro, Eriksen; Sancho, Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo.

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Tierney; Xhaka, Lokonga; Saka, Smith Rowe, Martinelli; Gabriel Jesus.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2