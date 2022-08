Giorgia Rossi, l’hanno colta in flagrante: imbarazzo in diretta

Giorgia Rossi, se ne sono accorti tutti quanti: quando se n’è resa conto, era già troppo tardi. Che imbarazzo all’Olimpico.

Elegante, sofisticata. In una parola, impeccabile. Non c’è aggettivo che descriva meglio Giorgia Rossi, la splendida giornalista di Dazn, collega di Diletta Leotta, che ad ogni giornata di campionato torna sul piccolo schermo ad allietare i telespettatori della streaming tv.

C’era lei ieri sera all’Olimpico, splendida nel suo abito chemisier verde oliva dalla scollatura molto profonda, a seguire Lazio-Inter. Lo ha fatto alla sua maniera, con la competenza che l’ha sempre contraddistinta e con quella preparazione in materia calcistica che le ha spalancato le porte del giornalismo sportivo.

Nella notte romana si è però resa protagonista di un siparietto imbarazzante ma al tempo stesso divertente. Gli utenti di Dazn non hanno potuto fare a meno di notarlo e molti di loro hanno addirittura condiviso il filmato sui social network ridendosela di gusto. Ma cosa ha combinato la bella Giorgia Rossi?

Giorgia Rossi beccata in diretta all’Olimpico

Tutto è accaduto alla fine del primo tempo, quando la giornalista, come sempre si fa in questi casi, era impegnata con la sua truccatrice di fiducia. Le stavano ritoccando il make up prima dell’intervento a bordo campo e non si era accorta che il cameraman, probabilmente per errore, la stava inquadrando.

Quando se n’è resa conto, la sua reazione è stata esilarante. “Spostati” ha prontamente detto la Rossi alla truccatrice, gesticolando pure e cercando di rimediare all’errore appena commesso. Dopodiché, sparita la donna dall’inquadratura, ha continuato a guardarsi intorno imbarazzata, non sapendo bene come gestire la situazione e senza poter ultimare il ritocco.

Ma a Giorgia si perdona tutto, considerando che è sempre impeccabile e che le cadute di stile non fanno proprio parte del suo modo di essere e di lavorare. E infatti, sui vari social, sono arrivati per lei diversi messaggi di “consolazione“. “Dai che sei bella anche senza trucco” le ha scritto qualcuno. “Giorgia è bellissima anche senza ritocco al trucco. Bella, competente, grintosa al punto giusto” gli ha fatto eco qualcun altro, confermando il fatto che la Rossi sia amatissima in tutta Italia.