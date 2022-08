Qualifiche Gp del Belgio, sono sei le macchine penalizzate. Dal fondo della griglia anche Verstappen e Leclerc: il pronostico.

Comunque vada, domani, sarà spettacolo. Sì, perché comunque vadano le qualifiche di oggi, Max Verstappen e Charles Leclerc partiranno dall’ultima posizione in classifica: una scelta che appare logica quella di cambiare il motore, con il ferrarista che monterà l’ibrido evoluto e il pilota della Red Bull che è al quarto cambio. Logica perché? Perché sul circuito del Belgio ci sarà la possibilità di sorpassare con maggiore facilità rispetto alle altre volte, e allora la bagarre sarà iniziale e immediata ma dal fondo della pista.

Nelle libere di ieri il primo è stato Sainz, che s’è messo alle spalle il compagno di squadra e il campione del Mondo in carica. Bene, sullo spagnolo punta la Ferrari per prendersi la pole position, e la sensazione è che Carlos possa riuscire nell’impresa. Poi starà a lui, domani, se le cose dovessero andare per il verso giusto, condurre in porto una gara che sembra proprio alla portata. In ogni caso sono altri quattro i piloti penalizzati: Ocon, Norris, Bottas e Schumacher.

Qualifiche Gp del Belgio, dove vedere le qualifiche in diretta tv e streaming

Le qualifiche del Gran Premio del Belgio, sono in programma oggi, sabato 27 agosto alle 16:00. Saranno visibili in diretta tv e in esclusiva sul canale dedicato: Sky Sport F1 HD al canale 207 del telecomando. C’è anche la possibilità di seguirle in streaming, grazie all’applicazione Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Le qualifiche saranno trasmesse alle 18:00 in chiaro – ma in differita – anche su Tv8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) e sul sito Tv8.it.

Il pronostico

L’occasione è troppo importante per Carlos Sainz, che potrebbe sfruttare le penalità per prendersi la pole e poi cercare domani di condurre la gara in porto. La Ferrari punta tutto su di lui, sperando che possa confermare quella che è stata la prestazione di ieri nelle libere. Insomma, lo spagnolo è il favorito per partire davanti a tutti nella gara di domani.