Diletta Leotta, la prima volta non si scorda mai: ora è ufficiale

Diletta Leotta esce allo scoperto durante le vacanze in Puglia: la confessione è arrivata nel momento più inaspettato.

Di materiale per far parlare di loro ne stanno fornendo in abbondanza, Diletta Leotta ed Elodie. La coppia dell’estate ha infiammato la Puglia a suon di selfie e scatti supersexy, ma è riuscita ad attirare i riflettori del gossip su di sé anche per motivi che esulano dalla bellezza, assolutamente oggettiva, di queste due dive.

Dopo aver sfoggiato un iconico abito vedo-non-vedo con sorpresa, la cantante è riuscita a fare ancor più rumore per una voce che, se confermata, farebbe impazzire proprio tutti. Sembra che tra l’interprete di Bagno a mezzanotte e un certo pilota ci sia, infatti, un certo feeling.

Lui è Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen e di Giulia De Lellis, e parrebbe avere occhi solo per Elodie. Ma c’è un altro uomo, nell’allegra comitiva che ha seguito Diletta e la cantante in questo tour alla scoperta del “tacco” d’Italia, la cui presenza non è affatto passata inosservata.

Diletta Leotta, la confessione arriva con una foto

Nello scatto di gruppo che la bella Leotta ha postato qualche ora fa c’è, alla sua destra, qualcuno che fino ad oggi non si era mai palesato. Qualcuno che forse c’era già ma che non si vedeva, a differenza della “sorpresina” saltata fuori dall’attillatissimo abito indossato dalla sexy Elodie.

Lì, accanto a Diletta, c’è Giacomo Cavalli, il modello ed imprenditore con il quale la conduttrice di Dazn avrebbe iniziato una relazione diversi mesi fa. E la cui “esistenza”, non essendosi mai palesato insieme a lei sui social network, era stata messa in discussione in assenza di prove.

Questa foto non è, dunque, che la conferma dei rumors che circolano già da tempo immemore. Non ci sono più dubbi sul fatto che sia Cavalli l’uomo che ha rubato il cuore a Diletta, consolandola dopo la brusca fine del suo rapporto con l’attore turco Can Yaman. Storia finalmente sdoganata, dunque? Pare proprio di sì.