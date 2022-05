Sinner a corte con Dakota Fanning: quando il tennis unisce

Sinner e l’attrice americana Dakota Fanning: che cosa potranno mai avere in comune il tennista e la star hollywoodiana?

Quattrocento ospiti e una parata di stelle sotto il cielo della Puglia. Dire che quella a Castel del Monte sia stata una serata magica non renderebbe giustizia all’atmosfera che la maison più amata di tutti i tempi ha voluto ricreare in una location che, già di suo, ha dell’incredibile.

Lo show Gucci Cosmogonie è stato un evento unico nel suo genere. Un rave in cui l’eleganza l’ha fatta da padrona in uno scenario storico che è risultato essere assolutamente perfetto per un appuntamento di questo calibro. E lì, alla corte di Federico II, c’era anche colui che qualche giorno fa speravamo venisse eletto principe del Foro.

Sì, c’era anche Jannik Sinner nella meravigliosa fortezza della valle dell’Alta Murgia che ha ospitato l’indimenticabile serata targata Gucci. Ma a pochi passi da lui c’erano anche due dive hollywoodiane che, seppure alla racchetta abbiano preferito il copione, sono comunque legate al mondo del tennis.

Quel filo che lega Sinner e le sorella Fanning

Tra gli ospiti d’onore dello show c’erano anche le attrici Dakota Fanning e sua sorella Elle, che hanno in comune con l’atleta altoatesino molto più di quanto si possa pensare. Già, non tutti lo sanno, ma la mamma delle due attrici è una tennista professionista. Il papà invece gioca a baseball in serie B.

La madre è una tennista professionista e il padre un giocatore di baseball della serie B. Nessuna delle due sorelle, tuttavia, ha mai mostrato interesse nei confronti dello sport. Tutt’altro. Sin da piccole è stato evidente quale strada intendessero intraprendere.

Dakota, in particolar modo, improvvisava a casa delle piccole recite coinvolgendo Elle. Così come era solita, tutte le settimane, allestire degli spettacolini in un teatro locale. Da qui l’idea dei genitori di farle fare qualche casting e di permetterle di muovere i primi passi nel mondo di cui oggi è protagonista indiscussa.