Cagliari-Bologna, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cagliari-Bologna è una partita della ventunesima giornata di Serie A e si gioca martedì alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

CAGLIARI – BOLOGNA | martedì ore 20:45

In questi giorni abbiamo assistito al caos totale per via dell’aumento esponenziale dei contagi Covid, con il conseguente smembramento della ventunesima giornata di campionato. Da qui la decisione della Lega di Serie A di posticipare il match tra Cagliari e Bologna a martedì sera. Scelta che però ha fatto infuriare la società emiliana, costretta a partire per la Sardegna con pochi giocatori (nella speranza che altri risultino negativi al giro quotidiano di tamponi), reduci da giorni di isolamento domiciliare e soprattutto senza aver svolto allenamenti. Polemico anche il tecnico Sinisa Mihajlovic, che nella scorsa settimana ha lavorato quasi esclusivamente con la Primavera.

Il Bologna avrebbe dovuto affrontare la capolista Inter nella prima giornata di ritorno, ma il vero debutto nel nuovo anno sarà quello dell’Unipol Domus, contro una squadra che è appena tornata a vincere dopo quasi tre mesi di digiuno. Vittoria fondamentale quella degli uomini di Walter Mazzarri a Marassi contro la Sampdoria (1-2 in rimonta), servita quantomeno a dare una scossa alla classifica. Ora i sardi sono terzultimi, a -4 dal Venezia che però deve recuperare la gara con la Salernitana. Ossigeno per Joao Pedro e compagni, che già a Torino contro la Juventus, nell’ultima uscita del 2021, avevano lanciato dei segnali confortanti nonostante l’ennesima sconfitta.

Cagliari-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Mazzarri senza Ceppitelli, Nandez (alle prese con il virus), Keita (Coppa d’Africa), Walukiewicz, Ceter, Rog e Strootman. Il tecnico toscano potrebbe dunque confermare gran parte degli undici che hanno sbancato Marassi: in difesa ci si affida nuovamente ad Altare, Lovato e Carboni, mentre davanti giocheranno nuovamente Joao Pedro e Pavoletti. In mezzo invece spazio a Marin, Grassi e Deiola.

Tanti problemi per Mihajlovic, che si recherà in Sardegna con una rosa ridotto all’osso. Medel, Vignato, Santander, Hickey e Molla hanno il Covid, Barrow e Mbaye sono impegnati in Coppa d’Africa, Schouten e Kingsley sono infortunati e altri come Sansone e Soumaoro devono restare ancora in quarantena. Torna a disposizione Dominguez, mentre in attacco potremmo vedere un’insolita coppia Orsolini-Arnautovic.

Come vedere Cagliari-Bologna in diretta tv e in streaming

Cagliari-Bologna, in programma martedì alle 20:45 all’Unipol Domus di Cagliari, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

Il Bologna aveva chiuso in maniera strepitosa il 2021, con un brillante 0-3 nel derby emiliano contro il Sassuolo. Ma ora c’è l’incertezza legata al Covid, alle assenze ed anche alla mancanza di allenamenti. Il Cagliari – imbattuto in casa coi felsinei in casa dal 2013 – è rinfrancato dal successo di Genova e può approfittare della situazione complicata degli ospiti per strappare un altro risultato utile in un match da almeno due reti complessive.

Le probabili formazioni di Cagliari-Bologna

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Soriano, Svanberg, Dijks; Orsolini, Arnautovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1