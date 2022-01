Salernitana-Venezia, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Salernitana-Venezia è una partita della ventesima giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 18:30: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

AGGIORNAMENTO ore 18:37 L’Asl ha bloccato la Salernitana. Il club ha appena chiesto il rinvio del match.

SALERNITANA – VENEZIA | giovedì ore 18:30

La gara dell’Arechi resta in bilico. Nel momento in cui scriviamo nella rosa della Salernitana ci sono ben 11 giocatori alle prese con il Covid. Una situazione non dissimile da quella che lo scorso 21 dicembre costrinse l’Asl della città campana ad impedire il viaggio della squadra campana in Friuli, dove avrebbe dovuto incontrare l’Udinese. Il match con il Venezia, previsto per la giornata dell’Epifania, potrebbe dunque anche non giocarsi. Prima grana per il nuovo proprietario Danilo Iervolino, che ha acquistato il club proprio al fotofinish, qualche minuto prima della scadenza, fissata alla mezzanotte del 31 dicembre. Scongiurata l’ipotesi esclusione dal campionato, la formazione di Stefano Colantuono ora dovrà tentare il tutto per tutto per raggiungere una salvezza che ad oggi sembra utopia.

Il presidente ha promesso subito interventi importanti sul mercato, ma non sarà facile risalire la china dopo un girone d’andata che definire disastroso è un eufemismo. Ad ogni modo i granata ripartono dall’ultimo posto, con appena otto punti conquistati in 18 partite e la vittoria che manca dal 26 ottobre. Arrivò, guarda caso, proprio contro gli arancioneroverdi di Paolo Zanetti, che malgrado la sconfitta interna con la Lazio (1-3) sono rimasti al quintultimo posto, a +6 sulla zona retrocessione.

Salernitana-Venezia: le ultime notizie sulle formazioni

Undici i positivi nella Salernitana e uno di questi dovrebbe essere Kechrida, che ha così dovuto rinunciare alla convocazione in Coppa d’Africa. Incognite sulla formazione che potrebbe scendere in campo: Colantuono pensa al tridente offensivo formato da Bonazzoli, Simy e Ribery, ma nel frattempo può di nuovo contare su Capezzi, Veseli e Mamadou Coulibaly.

Anche il Venezia ha a che fare con il Covid, ma non sono stati resi noti i nomi dei due calciatori positivi. In difesa largo a Svoboda, complice la squalifica di Caldara, mentre a centrocampo giocheranno Busio, Vacca e Crnigoj. Torna a disposizione Okereke, in ballottaggio con Henry in attacco.

Come vedere Salernitana-Venezia in diretta tv e in streaming

Salernitana-Venezia, in programma giovedì alle 18:30 allo stadio “Arechi” di Salerno, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

Venezia che nonostante la sconfitta dell’andata dovrebbe tornare in Laguna con i tre punti. Al momento le cose stanno così. La Salernitana ha dimostrato di essere poco competitiva già al completo, figuriamoci se falcidiata dalla assenze com’è adesso. Le reti complessive saranno verosimilmente almeno tre.

Le probabili formazioni di Salernitana-Venezia

SALERNITANA (4-3-3): Fiorillo; Delli Carri, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Schiavone, Di Tacchio, Kastanos; Bonazzoli, Simy, Ribéry.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen.

In Salernitana-Venezia i gol complessivi saranno più di due? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-2