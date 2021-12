Calciomercato Juventus, cessione e rinnovo | Doppio annuncio a Sky

Calciomercato Juventus, ore frenetiche in casa bianconera: l’annuncio a Sky dell’agente dei due calciatori apre a scenari suggestivi.

Nella politica aziendale “conservativa” che ha deciso di adottare la Juventus per causa di forza maggiore, una voce importante la ricopriranno quelle cessioni che nelle idee degli uomini mercato bianconeri serviranno a snellire un bilancio ingolfato.

Soprattutto a centrocampo, tante sono le questioni in ballo. A cominciare da Ramsey, ormai un vero e proprio separato in casa, ma non solo. Il gallese non sarà l’unico epurato a gennaio – sempre che arrivi la tanto agognata offerta che dalle parti di Torino aspettano forse più dei tre punti contro il Napoli nella prossima di campionato. Infatti, andrà chiarita anche la questione Arthur, che in questa stagione ha ricoperto un ruolo da desaparecido: fermo ai box per l’operazione alla calcificazione alla membrana interossea che si portava avanti da tanto tempo, il brasiliano ha deluso le attese, con Allegri che gli ha dato spazio soltanto quando è stato costretto a far rifiatare lo stakanovista Locatelli.

Inoltre, c’è da chiarire anche le questioni legate ai rinnovi: congelato quello di Dybala, per il quale si aspetterà l’anno nuovo, quasi archiviato quello di Cuadrado, bisognerà sciogliere il “rebus” Bernardeschi, che nell’ultimo mese e mezzo ha fornito segnali molto incoraggianti, tornando al goal dopo più di un anno di digiuno.

Calciomercato Juventus, rinnovo Bernardeschi e grana Arthur: l’annuncio di Pastorello

Il contratto dell’ex Fiorentina scade nel 2022, ragion per cui si dovrà trovare una situazione a stretto giro di posta. L’intenzione della Juventus sarebbe quella di offrire all’esterno un ingaggio inferiore rispetto ai 4 milioni di euro che attualmente percepisce il ragazzo: un’intesa potrebbe essere trovata sui 2,5-2,8 milioni di euro, anche perché il diretto interessato avrebbe esternato la sua idea di restare sotto l’ombra della Mole, mettendosi in gioco sotto la gestione Allegri.

Intervistato ai microfoni di Sky, Federico Pastorello, agente proprio di Arthur e Bernardeschi, ha fatto il punto della situazione. Ecco le sue parole: “Su Arthur stiamo valutando con la Juventus, con grande coerenza e partecipazione nei confronti del club. C’è serenità, troveremo una soluzione ce ne sarà bisogno. Per quanto riguarda Bernardeschi, i contatti sono avviati, e non siamo contrari a un rinnovo”.