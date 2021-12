Sampdoria-Lazio, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sampdoria-Lazio è una partita della sedicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

SAMPDORIA – LAZIO | domenica ore 18:00

La Sampdoria non è riuscita a dare continuità alle vittorie contro Salernitana e Verona, due successi che avevano riportato il buonumore nell’ambiente blucerchiato. La formazione di Roberto D’Aversa ha sofferto tremendamente l’aggressività della Fiorentina nel turno infrasettimanale e si è fatta rimontare in pochi minuti dai viola nonostante fosse passata quasi subito in vantaggio con un bel colpo di testa di Gabbiadini. La classifica fa meno paura rispetto a qualche settimana fa, ma tutto lascia presagire che non sarà un campionato all’insegna della tranquillità per Candreva e compagni. Dopo quindici partite le sconfitte sono già otto e i ventinove gol incassati – terza peggior difesa del torneo – preoccupano non poco i tifosi del club genovese. Anche la Lazio, di scena domenica pomeriggio a Marassi, ha subito lo stesso numero di reti della Samp, con la differenza che i biancocelesti sono stati costruiti per lottare per la Champions League.

Non c’è stato il cambio di passo chiesto da Maurizio Sarri dopo il pesante 4-0 di Napoli e i capitolini si sono dovuti accontentare di un punto con l’Udinese al termine di una delle partite più stravaganti del campionato – la Lazio ha prima rimontato tre gol e poi si è fatta beffare all’ultimo secondo – terminata con uno scoppiettante 4-4. Quarto posto sempre più lontano e difesa che ha imbarcato otto gol a distanza di quattro giorni.

Sampdoria-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Porte girevoli in difesa: da un lato D’Aversa recupera Yoshida ma dall’altro perde Colley per squalifica dopo l’ennesimo giallo rimediato a Firenze. Al posto del gambiano occasione per l’ex spezzino Chabot. Situazione particolare in attacco, dove partirà quasi certamente titolare Gabbiadini, mentre si prefigura un’altra panchina per Quagliarella, in svantaggio nel ballottaggio con Caputo.

Leggero turnover per Sarri, che in attacco potrebbe far riposare Felipe Anderson oppure farlo entrare a gara in corso. Il tecnico toscano pensa a Zaccagni dal 1′ nel tridente con Immobile e Pedro, mentre restano vivi di duelli in mezzo tra Cataldi e Leiva e Basic e Luis Alberto. Dietro torna Luiz Felipe al posto dello squalificato Patric.

Come vedere Sampdoria-Lazio in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Lazio, in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

Gara da più di due gol complessivi e almeno uno per parte. Non potrebbe essere altrimenti, visto il precario equilibrio tattico da parte di entrambe. La Lazio parte leggermente favorita: i problemi della squadra di Sarri sono sotto gli occhi di tutti, ma sarà più forte la voglia di tornare a vincere e mettersi alle spalle una settimana abbastanza complicata.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Lazio

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Thorsby; Gabbiadini, Caputo.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2