Venezia-Verona, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Venezia-Verona è una partita della sedicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

VENEZIA – VERONA | domenica ore 15:00

Un derby regionale tra i più sentiti in Italia torna a disputarsi in Serie A dopo quasi vent’anni dall’ultima volta. Partite con l’obiettivo comune di mantenere la categoria, è il Verona ad finora ad aver accumulato un numero maggiore di punti, venti in quindici partite, assestandosi addirittura nella parte sinistra della classifica. Dall’arrivo di Igor Tudor in panchina, gli scaligeri hanno avuto un rendimento clamoroso, ben al di sopra delle aspettative. In casa non perdono dalla seconda giornata con l’Inter e in questi mesi hanno regalato un bel po’ di dispiacere a diverse big.

Hanno battuto Roma, Juventus, Lazio, messo paura al Milan e interrotto la striscia di vittorie del Napoli capolista. Per di più segnando gol a raffica: con ventotto reti segnate, i gialloblù sono dietro solamente alle prime quattro e alla Lazio di Sarri.

C’è stata tuttavia una brusca frenata nelle ultime due giornate: Simeone e compagni sono caduti a Genova contro la Sampdoria (3-1) e non sono andati al di là di uno 0-0 contro il Cagliari nel turno infrasettimanale, palesando un fisiologico appannamento offensivo. La settimana che sta per concludersi non è stata positiva nemmeno per il Venezia, arresosi prima all’Inter (0-2) e poi all’Atalanta (4-0), senza trovare mai la via del gol. Due sconfitte preventivabili per i lagunari di Paolo Zanetti, che in ogni caso mantengono ancora un buon margine sulla zona retrocessione.

Venezia-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

Sarà Okereke a guidare il tridente del Venezia dopo aver superato il problema muscolare che gli ha impedito di scendere in campo a Bergamo martedì scorso. Ai lati dello scattante nigeriano agiranno Aramu e Johnsen. In difesa Caldara e Haps sono a rischio turnover e non sorprenderebbe vedere al loro posto uno tra Svoboda e Molinaro. Regia affidata a Vacca e in mezzo tornano anche Busio e Crnigoj.

Pochi dubbi per Tudor, che su per giù dovrebbe schierare lo stesso undici che ha impattato con il Cagliari. L’unica modifica potrebbe riguardare la difesa, dove Casale sembra essere in vantaggio su Ceccherini.

Come vedere Venezia-Verona in diretta tv e in streaming

Venezia-Verona, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Penzo” di Venezia, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

Di difficile lettura come ogni derby che si rispetti, ma i lagunari potrebbero riuscire ad evitare la sconfitta contro un Verona che in trasferta fino a questo momento non ha mai vinto. Verosimilmente gli attacchi si sbloccheranno dopo due giornate buie e non è da escludere che ne venga fuori un match da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Venezia-Verona

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1