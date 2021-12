Napoli-Atalanta, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Napoli-Atalanta è una partita della sedicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

NAPOLI – ATALANTA | sabato ore 20:45

Per settanta minuti di gioco la partita con il Sassuolo sembrava la prosecuzione naturale della spettacolare goleada inflitta solo pochi giorni prima alla Lazio. Ma la rete del neroverde Scamacca, a mezz’ora circa dal fischio finale, ha improvvisamente sgretolato le certezze del Napoli, rimontato in modo clamoroso – e per ben due volte nello spazio di qualche giro d’orologio – dalla squadra di Alessio Dionisi, che fermando la capolista sul 2-2 si conferma un osso duro per le big. Per gli azzurri sarebbe finita malissimo se non fosse stato per l’intervento provvidenziale del Var che, nel recupero, ha annullato il gol del 3-2 per un evidente fallo di Berardi su Rrahmani.

Abbiamo assistito forse per la prima volta in stagione ad un Luciano Spalletti inviperito e finito anticipatamente negli spogliatoi per via di un acceso diverbio con l’arbitro. Nel mirino, a sua detta, una presunta irregolarità nell’azione che ha generato il pareggio degli emiliani.

Il Napoli ha conservato la vetta, ma Milan e Inter restano con il fiato sul collo. E adesso comincia un mese complicato. Nella prossima settimana c’è una gara da vincere a tutti i costi con il Leicester per proseguire l’avventura in Europa League, ma a togliere il sonno all’allenatore toscano è l’infermeria. Si è fermato anche Koulibaly e in un altro match fondamentale come quella con l’Atalanta Spalletti non avrà né Insigne né Fabian Ruiz. Non propriamente le condizioni ottimali per affrontare una Dea in gran spolvero e reduce da quattro vittorie di fila in campionato.

Napoli-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Scelte forzatissime per Spalletti, che in difesa schiererà la coppia inedita Rrahmani-Juan Jesus per ovviare alle assenze degli altri due centrali Koulibaly (fermo un mese) e Manolas. In mezzo, di fianco a Lobotka, non ci sarà Fabian Ruiz – tra i migliori nelle ultime partite – ma l’ex Lipsia Demme, mentre sulla trequarti il tecnico toscano potrebbe decidere di far partire dal 1′ sia Lozano che Politano, preservando così un Insigne non al meglio.

Da questo punto di vista, se la passa decisamente meglio Gasperini, che può permettersi anche un minimo di turnover in vista della delicatissima sfida di martedì prossimo con il Villarreal in Champions League. In attacco dovrebbero tornare Zapata e Malinovskyi, in difesa invece è ballottaggio tra Demiral e Djimsiti, con quest’ultimo leggermente favorito.

Come vedere Napoli-Atalanta in diretta tv e in streaming

Napoli-Atalanta, in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano di calcio. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione. Sarà tuttavia possibile vedere Napoli-Atalanta anche su Sky, che trasmetterà sul satellite tre match a giornata in co-esclusiva con Dazn. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport HD (canale 251) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione, ovviamente, sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati a Sky, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Partita che promette scintille, come d’altronde è avvenuto negli ultimi confronti tra Napoli e Atalanta. Le emozioni non dovrebbero mancare neanche stavolta: si profila un match da almeno un gol per parte. Gli azzurri sono imbattuti in casa da 18 partite ma la squadra di Gian Piero Gasperini in questo momento si configura come una seria minaccia, considerando soprattutto l’emergenza infortuni con cui deve fare i conti Spalletti. Nerazzurri che potrebbero dunque tornare a Bergamo con un risultato positivo.

Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Lozano; Mertens.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.

Napoli-Atalanta: chi vince? Napoli

Pareggio

Atalanta View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-2