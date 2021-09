Napoli-Cagliari, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Napoli-Cagliari è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

NAPOLI – CAGLIARI | domenica ore 20:45

Il Napoli fa sul serio e le due vittorie esterne per 4-0 con cui i partenopei hanno piegato Udinese e Sampdoria a pochi giorni di distanza assomigliano ad un guanto di sfida lanciato in faccia alle milanesi. Che, al momento, danno l’aria di essere le principali candidate alla vittoria del titolo insieme agli azzurri in un “triangolo” che ricorda i duelli di fine anni ’80. La squadra di Luciano Spalletti intanto è l’unica ancora a punteggio pieno dopo cinque giornate di campionato, anche grazie ad un Osimhen in stato di grazia e nettamente migliorato dallo scorso anno. Più in generale l’allenatore toscano sembra abbia già abbia già compreso cos’era che nelle passate stagioni impediva a Insigne e compagni di trovare quella continuità necessaria per compiere il salto di qualità definitivo.

Continuità che finora è stata l’arma in più per questo Napoli, ma che dovrà esserlo giocoforza anche nei prossimi mesi per poter continuare a sognare traguardi importanti come lo scudetto. Spalletti si è prefissato però di affrontare un ostacolo alla volta e nel frattempo si gode il secondo miglior attacco della Serie A con 14 gol e la miglior difesa – solo due reti subite – insieme a quella del Milan.

Nel posticipo domenicale è di scena al “Maradona” una vecchia conoscenza come Walter Mazzarri, che dieci anni or sono fu determinante per far diventare grande un Napoli che proveniva da anni bui. Il tecnico nativo di San Vincenzo è da due partite alla guida del Cagliari, chiamato in seguito all’esonero-lampo di Semplici. Il suo esordio prometteva bene, visto che era coinciso con una bella rimonta all’Olimpico contro la Lazio in una partita poi terminata 2-2, ma la sconfitta casalinga nel turno settimanale contro l’Empoli (0-2) significa che c’è ancora tanto da lavorare.

Napoli-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Spalletti a Genova ha perso Rrahmani, uscito per un problema fisico a gara in corso. Al suo posto giocherà quindi Manolas. L’allenatore del Napoli potrebbe inoltre decidere di tenere a riposo Zielinski e Lozano (quest’ultimo autore di due assiste a Genova) e di utilizzarli come armi a gara in corso. In questo caso inizierebbero dal 1′ Elmas e Politano.

Per quanto riguarda il Cagliari, Mazzarri medita il passaggio al 4-4-2 con il rientrante Godin al centro della difesa e Strootman in mezzo al campo. Se questa fosse la soluzione le fasce diventerebbero predominio di Nandez e Dalbert, con Caceres e Lykogiannis più arretrati. Davanti, con Joao Pedro, più Keita di Pavoletti.

Come vedere Napoli-Cagliari in diretta tv e in streaming

Napoli-Cagliari, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn. La piattaforma, da quest’anno, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Ha un costo mensile di 29,99 euro e non prevede costi aggiuntivi né per l’attivazione né per l’eventuale disattivazione.

Il pronostico

Quello visto finora con Mazzarri in panchina è un Cagliari ambiguo che, in ogni caso, potrebbe rendere la vita difficile ad un Napoli a caccia di conferme. La vittoria degli azzurri, tuttavia, resta assai probabile in un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Napoli-Cagliari

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Ruiz; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen.

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro, Keita.

In Napoli-Cagliari verranno segnati più di due gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1