Ecuador-Cile, qualificazioni Mondiali 2022: streaming e pronostici

Ecuador-Cile è una gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Come vedere la partita, pronostici e probabili formazioni

ECUADOR – CILE | domenica ore 23:00

La sconfitta interna contro il Brasile ha messo nei guai il Cile di Lasarte: Nulla è perduto ancora, ma tutto passa dalla gara contro l’Ecuador, che potrebbe decidere le sorti di Vidal compagni. Una seconda sconfitta potrebbe pesare in maniera clamorosa nell’economia del girone sudamericano. E allora non si possono commettere passi falsi. Mica facile, comunque: l’Ecuador, con la vittoria contro il Paraguay si è rilanciato in maniera prepotente. E con altri tre punti potrebbe davvero mettere il punto esclamativo su una qualificazione diretta ai mondiali qatarioti del prossimo inverno. Una vittoria, quella degli uomini di Alfaro, arrivata nei minuti finali di una partita tiratissima: un segnale importante. Mentalmente, l’Ecuador, è forte.

Come vedere Ecuador-Cile in diretta tv o in streaming

La partita Ecuador-Cile valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, sarà possibile seguirla in diretta streaming sul sito comotv.com. Il canale infatti è riuscito ad accaparrarsi in esclusiva tutte le partite del girone sudamericano, che verranno trasmesse in maniera totalmente gratuita. ComoTv, inoltre, ha mandato in diretta anche la fase finale della Copa America. Con degli ascolti sicuramente importanti.

Il pronostico

Gara da tripla, si usava dire una volta. Ecuador-Cile si potrebbe classificare tra queste. Ovviamente sarà una gara apertissima, con la possibilità di vedere almeno tre gol complessivi ed entrambe le squadre a segno. E, per come si è messa la classifica, potrebbe tranquillamente arrivare una vittoria cilena.

Le probabili formazioni di Ecuador-Cile

ECUADOR (3-4-2-1): Galindez; Leon, Arreaga, Torres; Castillo, Gruezo, Gaibor, Estupina; Mena, Rojas Lopez; Valencia.

CILE (3-4-1-2): Graterol; Sierralta, Medel, Maripan; Isla, Pulgar, Aranguiz, Mena; Vidal; Edu Vargas, Meneses.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1