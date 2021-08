Calciomercato Inter, c’è lo strappo | Non si presenta alla partenza

Calciomercato Inter, c’è lo strappo: il calciatore non si presenta alla partenza della squadra verso la Spagna. Vuole solo il nerazzurro

Uno strappo importante che avvicina il calciatore all’Inter. Nella giornata in cui i tifosi nerazzurri perdono Lukaku che ormai è vicino alla firma con il Chelsea. Dalla Sardegna, però, c’è l’indizio che quasi ufficializza la fine di una trattativa che ha visto protagonista Marotta, ad della formazione lombarda, nelle ultime settimane. Il calciatore ha preso una decisione da solo, senza concordare nulla con il Cagliari. E il presidente Giulini se ne sarebbe risentito, eccome.

Nandez però, in ogni caso, così come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, non è partito con la squadra alla volta della Spagna per affrontare, in amichevole, il Maiorca. Un segnale chiaro della decisione del calciatore, che ormai ha deciso di lasciare l’isola per andare ad abbracciare il gruppo di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, Nandez non parte con il Cagliari

L’accordo tra le parti sarebbe stato trovato: prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Cagliari ha accettato questo tipo di operazione. Ma il problema è sui soldi che l’Inter dovrebbe versare. I nerazzurri non si spingono oltre i 3 milioni. I sardi ne chiedono almeno 5 per chiudere in breve tempo l’operazione. La sensazione è che dopo la presa di posizione, netta, di oggi, le parti possono trovare a breve un punto d’incontro decisivo.

Sarebbe un buon rinforzo per Simone Inzaghi vista la duttilità del calciatore, che può agire tranquillamente sia come esterno nel 3-5-2, che come interno di centrocampo.