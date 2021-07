Federer-Hurkacz, Wimbledon: diretta tv, streaming, pronostici

Federer-Hurkacz è un match valido per i quarti di finale di Wimbledon: notizie, analisi, pronostici, diretta tv e streaming.

Roger Federer ha dovuto attendere quasi un giorno per conoscere il nome del suo avversario nei quarti di finale a Wimbledon. Sorprendentemente il campione svizzero non incrocerà il numero due al mondo, Daniil Medvedev. Ad affrontarlo sarà invece Hubert Hurkacz, salito agli onori della cronaca nello scorso aprile per via del trionfo nel Masters 1000 di Miami, dove ha regalato il primo grande dispiacere al nostro Jannik Sinner, battuto in finale. Il polacco, resuscitato qui a Londra dopo due mesi di buio quasi totale, è reduce da un incontro thriller contro il russo, superato in cinque set (2-6 7-6 3-6 6-3 6-3) “divisi” in due giornate a causa dell’interruzione per pioggia.

Questo significa che, rispetto a Federer, Hukarcz arriverà all’appuntamento con un giorno di riposo in meno. Un aspetto da non sottovalutare, viste le fragili condizioni fisiche dell’elvetico. Che, tuttavia, continua a crescere partita dopo partita. Contro Lorenzo Sonego, negli ottavi, sembrava ringiovanito di una decina d’anni, ai tempi in cui ai Championships non c’era nessuno in grado di tenergli testa.

Evitato il pericolo Medvedev, la semifinale ora è a portata di mano per lo svizzero, che in caso di passaggio del turno se la vedrà con il vincente tra Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime. Hurkacz potrebbe riservare qualche pericolo, ma il Federer ammirato nelle ultime due partite sembra essere in grado di batterlo senza particolari difficoltà. Come, d’altra parte, ha fatto nell’unico precedente di Indian Wells risalente ad un paio d’anni fa.

Dove vedere Federer-Hurkacz in diretta tv e streaming