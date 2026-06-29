Pronostici Brasile-Giappone: marcatore e tiri in porta

Pronostici Brasile-Giappone: Ancelotti si gioca il passaggio del turno e si affida agli uomini che offrono garanzie. Le scelte

Ancelotti si affida agli uomini che nella fase a gironi hanno offerta garanzie. Niente nomi, o altro. Solo quelli che hanno dimostrato di poter essere dentro la rosa verdeoro.

Ecco perché alcune scelte potrebbero anche fare discutere ma alla fine il Brasile, contro un Giappone che non ha mai vinto una partita a eliminazione diretta del Mondiale, dovrebbe riuscire a portare a casa la qualificazione (qui il nostro pronostico della partita). Ci sono dei giocatori che hanno una qualità superiore agli altri, elementi che sì, in qualunque momento possono fare la differenza. E andiamo a vedere insieme quali secondo noi possono riuscire nell’intento che conosciamo tutti.

Pronostici Brasile-Giappone: le nostre scelte

L’uomo in più fino al momento è stato Vinicius Junior. No che ci fossero dei dubbi sulla qualità di questo attaccante, ma nessuno forse si aspettava potesse essere devastante, totalmente decisivo in questa prima parte del Mondiale. E poi è uno che quando deve alzare i giri del motore in partita da dentro o fuori lo fa senza nessun tipo di problema. Insomma, anche contro il Giappone ci aspettiamo una sua rete.

Questione tiri in porta, invece: come spiegato in altri articoli Cunha si è preso la maglia da titolare e non la mollerà nemmeno in questo match. Il centravanti del Manchester United giocherà dal primo minuto e almeno una conclusione dentro i pali riuscirà a trovarla. Occhio pure a Casemiro che va a saltare dentro l’area di rigore avversaria in tutte le occasioni che capitano dentro al match e, inoltre, è uno che trova sempre il tempo giusto. In casa Giappone Ueda, il terminale offensivo, qualche problema lo potrebbe creare. Anche per lui almeno un tiro dentro i pali.

Ricapitolando, quindi: Vinicius marcatore plus, Cunha, Casemiro e Ueda over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 13,41 volte la posta.