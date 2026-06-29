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Pronostici Brasile-Giappone: marcatore e tiri in porta

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Pronostici Brasile-Giappone: Ancelotti si gioca il passaggio del turno e si affida agli uomini che offrono garanzie. Le scelte

Ancelotti si affida agli uomini che nella fase a gironi hanno offerta garanzie. Niente nomi, o altro. Solo quelli che hanno dimostrato di poter essere dentro la rosa verdeoro.

Pronostici Brasile-Giappone
Pronostici Brasile-Giappone: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ecco perché alcune scelte potrebbero anche fare discutere ma alla fine il Brasile, contro un Giappone che non ha mai vinto una partita a eliminazione diretta del Mondiale, dovrebbe riuscire a portare a casa la qualificazione (qui il nostro pronostico della partita). Ci sono dei giocatori che hanno una qualità superiore agli altri, elementi che sì, in qualunque momento possono fare la differenza. E andiamo a vedere insieme quali secondo noi possono riuscire nell’intento che conosciamo tutti.

Pronostici Brasile-Giappone: le nostre scelte

L’uomo in più fino al momento è stato Vinicius Junior. No che ci fossero dei dubbi sulla qualità di questo attaccante, ma nessuno forse si aspettava potesse essere devastante, totalmente decisivo in questa prima parte del Mondiale. E poi è uno che quando deve alzare i giri del motore in partita da dentro o fuori lo fa senza nessun tipo di problema. Insomma, anche contro il Giappone ci aspettiamo una sua rete.

Pronostici Brasile-Giappone
Pronostici Brasile-Giappone: le nostre scelte (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Questione tiri in porta, invece: come spiegato in altri articoli Cunha si è preso la maglia da titolare e non la mollerà nemmeno in questo match. Il centravanti del Manchester United giocherà dal primo minuto e almeno una conclusione dentro i pali riuscirà a trovarla. Occhio pure a Casemiro che va a saltare dentro l’area di rigore avversaria in tutte le occasioni che capitano dentro al match e, inoltre, è uno che trova sempre il tempo giusto. In casa Giappone Ueda, il terminale offensivo, qualche problema lo potrebbe creare. Anche per lui almeno un tiro dentro i pali.

Ricapitolando, quindi: Vinicius marcatore plus, Cunha, Casemiro e Ueda over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 13,41 volte la posta. 

 

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