Pronostico Brasile-Giappone: arriva una doppia conferma

Brasile-Giappone è una partita valida per i sedicesimi di finale del Mondiale e si gioca lunedì alle 19 (ora italiana): dove vederla, formazioni e pronostico

Se il debutto non è stato dei migliori con un pareggio contro il Marocco, da quel momento in poi Ancelotti ha alzato il livello del Brasile, vincendo le altre due partite e ha ritrovato pure Neymar. Non è al meglio, sarà in panchina, ma rimane una risorsa clamorosa.

I cinque volte campioni del Mondo, per la storia che hanno ma anche per le qualità, non si possono tirare indietro. Devono arrivare in fondo. Non sappiamo se ci riusciranno, di certo questo sedicesimo di finale, probabilmente il più interessante, non pare possa creare problemi. La prima conferma che arriverà, quasi sicuramente, è il fatto appunto di una nazionale, quella verdeoro, in crescita importante. Insomma, le qualità (ma anche un atteggiamento tattico diverso, con una squadra che sta imparando a difendere) aiuteranno il tecnico italiano ad andare avanti.

Certo, il Giappone è uno dei peggiori avversari che poteva capitare. Non solo perché in un’amichevole prima del Mondiale appunto contro il Brasile ha vinto. Ma anche perché, in generale, è una squadra poco leggibile. Ha dei giocatori veloci e tecnici che non occupano una precisa posizione di campo: si scambiano, corrono, lottano. Non sarà semplice.

Ma c’è un altro dato – e qui la seconda conferma – che ci potrebbe aiutare: nella storia il Giappone non ha mai vinto una partita del Mondiale da dentro o fuori. Nel momento in cui il livello diventa importante, questa nazionale si scioglie. Il Brasile invece no, in partite come questa si esalta. Sotto vi diciamo come potrebbe andare a finire.

Come vedere Brasile-Giappone in diretta tv e in streaming

Brasile-Giappone è in programma lunedì alle 19 (ora italiana), e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Inoltre questo match si potrà seguire in maniera gratuita sulla Rai. Il canale scelto è Rai 1 e in streaming basterà collegarsi su RaiPlay.

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Il pronostico

Brasile vincente. Per quello che vi abbiamo raccontato prima non vediamo come questa partita possa finire in maniera diversa da una vittoria brasiliana. Sfida, anche, da almeno tre reti complessive. Non sarà comunque semplice per Ancelotti avere la meglio.

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Le probabili formazioni di Brasile-Giappone

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Guimaraes, Casemiro; Rayan, Paqueta, Vinicius Jr; Cunha.

GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Ito, Tomiyasu, Itakura; Doan, Sano, Tanaka, Nakamura; Kamada, Maeda; Ueda.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1