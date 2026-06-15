Pronostici Portogallo-Congo: marcatore e tiri in porta

Pronostici Portogallo-Congo. La squadra lusitana cerca di iniziare col piede giusto. Ecco le nostre scelte

Come vi abbiamo riportato nel pronostico di questa partita (qui potete leggere tutto) crediamo fortemente che il Portogallo possa riuscire a vincere questa partita.

La truppa di Martinez è proprio forte. Ha diversi elementi che hanno vinto la Champions League per due anni di fila e, inoltre, hanno pur sempre Cristiano Ronaldo. Insomma, il match dovrebbe avere un indirizzo ben preciso e senza spendere altre parole in fase di presentazione andiamo a vedere insieme quelli che secondo noi si potrebbero rivelare gli uomini decisivi. Quelli da tenere in assoluta considerazione.

Pronostici Portogallo-Congo: le nostre scelte

Conoscendo la fame, la voglia di arrivare prima di smettere a mille gol in carriera, e al fatto che tira tutti quei palloni che non si muovono, non possiamo non citare Cristiano Ronaldo come marcatore di questa partita. Il portoghese che ha vinto il campionato in Arabia Saudita non è apparso proprio in formissima nelle ultime amichevoli che il Portogallo ha giocato, ma è comunque apparso motivato, anche a parole, e ha promesso di fare bene. Sappiamo tutti inoltre che può segnare in tutti i modi possibili e immaginabili.

Questione tiri in porta, invece: Bernardo Silva che dovrebbe essere un prossimo giocatore del Real Madrid, giocherà sulla prima linea portoghese. Sappiamo che davanti, quindi molto più vicino alla porta, ha quelle qualità che servono per innescare non solo il compagno di reparto ma anche trovare una conclusione dentro lo specchio della porta. Si può serenamente mettere in proprio.

Infine un tiro nello specchio ce lo aspettiamo dai due terzini del Portogallo: da un lato Cancelo e dall’altro lato Nuno Mendes attaccheranno dal primo all’ultimo minuto. Sono pericolosi perché uno è proprio forte tecnicamente l’altro ha un passo diverso rispetto al resto della compagnia.

Ricapitolando, anche se ancora non ci sono tutte le quote: Ronaldo marcatore plus, Cancelo, Nuno Mendes e Bernardo Silva over 0,5 tiri in porta plus.