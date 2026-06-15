Pronostico Portogallo-Congo: è il test più importante

Portogallo-Congo è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca mercoledì alle 19 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.
Leggendo la rosa che Martinez, tecnico del Portogallo, si è portato a questo Mondiale, non possiamo non affermare che i lusitani possano essere davvero una delle squadre favorite. Non assolute eh, ma se hai in squadra Neves, Vitinha, Mendes, Goncalo Ramos (che hanno vinto due Champions di fila), Bruno Fernandes, altri, e alla fine pure Cristiano Ronaldo, allora si può sognare.
E contro il Congo, che sogna di fare lo sgambetto, è un primo vero test per il Portogallo. Capire, intanto, che impatto sarà. E poi anche dimostrare, realmente, di potersela giocare. La fase di avvicinamento è stata buona: quattro vittorie nelle ultime cinque amichevoli disputate – e un pareggio contro il Messico – hanno fatto alzare l’autostima a questa nazionale che sogna davvero. Il Congo, come detto, non dovrebbe creare, e non creerà, nessun tipo di problema. L’unica pecca (almeno nell’immediatezza del debutto), il Portogallo l’ha mostrata dietro: contro Cile e Nigeria (partite comunque entrambe vinte) il portiere portoghese si è dovuto abbassare a raccogliere il pallone in fondo al sacco.
Ci sono state sia delle disattenzioni di squadra, in primis, ma anche a livello di singoli. Al debutto mondiale ci aspettiamo che la concentrazione sarà massima. Ed è per questo che il Portogallo manderà un segnale a tutte le altre. Per la vittoria ci potrebbero essere anche loro.
Come vedere Portogallo-Congo in diretta tv e in streaming
Portogallo-Congo è in programma mercoledì alle 19:00 (ora italiana), e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. In questo caso la Rai – che ha una parte delle partite da poter mandare in onda – non trasmetterà in chiaro il match.
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Il pronostico
Portogallo assolutamente vincente, dentro una gara nella quale Ronaldo e soci cercheranno di mettere subito le cose in discesa. La partita si potrebbe sbloccare già nei primi 45 minuti, con la sensazione che sarà, tra le altre cose, solamente una squadra a trovare la via del gol. Il Congo, davvero, è pochissima cosa.
Le probabili formazioni di Portogallo-Congo
PORTOGALLO (4-3-3): Costa; Cancelo, Dias, Inacio, Mendes; J. Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Neto, Ronaldo, Bernardo Silva.
CONGO (4-1-4-1): Mpasi-Nzau; Wan bIssaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Moutoussamy; Elia, Sadiki, Pickel, Mbuku; Bakambu.
POSSIBILE RISULTATO: 3-0
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