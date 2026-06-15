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Pronostici Austria-Giordania: marcatore e tiri in porta

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Pronostici Austria-Giordania: ovviamente gli Europei sono ampiamente favoriti. Ecco le nostre scelte sugli uomini decisivi 

Al debutto assoluto a un Mondiale, la Giordania non penserà sicuramente ad andare avanti in questo girone. Ci sono due obiettivi: cercare di divertirsi e provare a segnare almeno un gol e poi limitare i danni.

Pronostici Austria-Giordania
Pronostici Austria-Giordania: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ecco perché l’Austria (così come vi abbiamo spiegato nel nostro pronostico) potrebbe assolutamente vita facile. Ci aspettiamo una semplice vittoria degli europei e noi, in questo articolo, andiamo assolutamente a vedere insieme chi sono quegli uomini che potrebbero decidere il match con le loro giocate.

Pronostici Austria-Giordania: le scelte

Partiamo in questo caso del marcatore: non possiamo non parlare di Arnautovic. Sarà lui il punto di riferimento offensivo nel 4-2-3-1 e oltre ad essere così esperto da poter trovare in ogni momento la via della rete, è quello incaricato, nel caso, a cercare e trovare il gol con i calci piazzati e i calci di rigore. Diciamo che è una scelta logica.

Per quanto riguarda i tiri in porta occhio a Sabitzer: giocherà a sinistra alle spalle della prima punta. Anche col Borussia Dortmund riesce a rendersi pericoloso nella metà campo avversaria. Quindi ci aspettiamo almeno una conclusione dentro lo specchio, vista anche la poca qualità della Giordania. Inoltre Laimer troverà molto spazio a destra, ed è un altro candidato – anche perché tra le altre cose va a saltare di testa – ad un tiro nello specchio. Infine scegliamo Alaba: dopo l’addio al Real Madrid lui vuole rifarsi da una stagione non delle migliori. Sarà impiegato stando alle previsioni della vigilia in mezzo al campo e quindi dalla distanza – conosciamo tutti le sue doti balistiche – potrebbe riuscire a trovare i pali della porta avversaria. Inoltre dai suoi piedi possono partire tiri verso la porta nel momeno in cui ci sono calci da fermo.

Infine, ricapitolando: Arnautovic marcatore plus, Alaba, Sabitzer e Laimer over 0,5 tiri in porta plus. Non ci sono quote al momento, ma questi sono i nostri consigli. 

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