Pronostico Austria-Giordania: debutto soft e tre punti

Austria-Giordania è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca mercoledì alle 6 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

A San Francisco la Giordania gioca la sua prima e storica partita ad un Mondiale contro un’Austria che manca da questa competizione da 28 anni e che è cresciuta molto nel corso dell’ultimo periodo. E che sogna di arrivare lontano.

Non sono stati giorni semplice per la nazionale austriaca, si è parlato molto di Rangnick come prossimo allenatore del Milan: lo stesso però, dopo aver capito che non ci sarebbe stata chiarezza dall’altro lato ha deciso di prolungare il proprio contratto e quindi niente Serie A, ma continuerà anche dopo con la nazionale. Un segnale: il suo lavoro nel corso di questi anni è stato ottimo. Diciamo che l’Austria ha ottime possibilità di raggiungere la fase a eliminazione diretta del Mondiale che manca addirittura dal 1954. Il debutto oggettivamente è davvero soft contro la Giordania.

Otto vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte nella fase di qualificazione hanno permesso alla Giordania per la prima volta nella propria storia di staccare il pass per i Mondiali. Un sogno vero e proprio, costruito con una fase quasi perfetta. Poi, l’avvicinamento a questa fase non è stato dei migliori: nelle ultime quattro amichevoli disputate nessuna vittoria (2 pareggi e 2 sconfitte) a conferma del fatto che c’è molta tensione, anche se ovviamente nessuno si aspetta chissà che cosa. Ma solamente la voglia di esserci per la prima volta. Inoltre, a conferma che dietro si balla e anche molto, in tutte le ultime quattro partite giocate la Giordania ha sempre subito due gol. Un tema. E l’Austria senza dubbio ne potrebbe approfittare.

Come vedere Austria-Giordania in diretta tv e in streaming

Austria-Giordania è in programma mercoledì alle 18:00 (ora italiana), e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. In questo caso la Rai – che ha una parte delle partite da poter mandare in onda – non trasmetterà in chiaro il match.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Austria è quotata 1.33 su Goldbet e Lottomatica e a 1.33 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.75 Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

La vittoria dell’Austria ci pare essere proprio alla portata per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. La squadra di Rangnick dovrebbe riuscire, anche, a segnare almeno due gol nel match. Un debutto soft contro una nazionale al debutto assoluto in questa manifestazione e che cercherà in tutti i modi di limitare i danni

Le probabili formazioni di Austria-Giordania

AUSTRIA (4-2-3-1): A Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X Schalger, Seiwald; Schmid, Sabitzer, Gregoritsch; Arnautovic.

GIORDANIA (3-4-3): Abulaila; Obaid, Al-Arab, Nasib; Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Taha; Tamari, Olwan, Fakhouri.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0