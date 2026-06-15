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Pronostico Austria-Giordania: debutto soft e tre punti

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Austria-Giordania è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca mercoledì alle 6 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

A San Francisco la Giordania gioca la sua prima e storica partita ad un Mondiale contro un’Austria che manca da questa competizione da 28 anni e che è cresciuta molto nel corso dell’ultimo periodo. E che sogna di arrivare lontano.

Pronostico Austria-Giordania
Pronostico Austria-Giordania: debutto soft e tre punti (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Non sono stati giorni semplice per la nazionale austriaca, si è parlato molto di Rangnick come prossimo allenatore del Milan: lo stesso però, dopo aver capito che non ci sarebbe stata chiarezza dall’altro lato ha deciso di prolungare il proprio contratto e quindi niente Serie A, ma continuerà anche dopo con la nazionale. Un segnale: il suo lavoro nel corso di questi anni è stato ottimo. Diciamo che l’Austria ha ottime possibilità di raggiungere la fase a eliminazione diretta del Mondiale che manca addirittura dal 1954. Il debutto oggettivamente è davvero soft contro la Giordania.

Otto vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte nella fase di qualificazione hanno permesso alla Giordania per la prima volta nella propria storia di staccare il pass per i Mondiali. Un sogno vero e proprio, costruito con una fase quasi perfetta. Poi, l’avvicinamento a questa fase non è stato dei migliori: nelle ultime quattro amichevoli disputate nessuna vittoria (2 pareggi e 2 sconfitte) a conferma del fatto che c’è molta tensione, anche se ovviamente nessuno si aspetta chissà che cosa. Ma solamente la voglia di esserci per la prima volta. Inoltre, a conferma che dietro si balla e anche molto, in tutte le ultime quattro partite giocate la Giordania ha sempre subito due gol. Un tema. E l’Austria senza dubbio ne potrebbe approfittare.

Come vedere Austria-Giordania in diretta tv e in streaming

Come vedere Austria-Giordania
Come vedere Austria-Giordania in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Austria-Giordania  è in programma mercoledì alle 18:00 (ora italiana), e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. In questo caso la Rai – che ha una parte delle partite da poter mandare in onda – non trasmetterà in chiaro il match.

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Il pronostico

La vittoria dell’Austria ci pare essere proprio alla portata per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. La squadra di Rangnick dovrebbe riuscire, anche, a segnare almeno due gol nel match. Un debutto soft contro una nazionale al debutto assoluto in questa manifestazione e che cercherà in tutti i modi di limitare i danni

Le probabili formazioni di Austria-Giordania

AUSTRIA (4-2-3-1): A Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X Schalger, Seiwald; Schmid, Sabitzer, Gregoritsch; Arnautovic.
GIORDANIA (3-4-3): Abulaila; Obaid, Al-Arab, Nasib; Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Taha; Tamari, Olwan, Fakhouri.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0

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